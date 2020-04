Ponta acuză Guvernul că a făcut rectificarea bugetară 'din pix': 'Are ca scop să tragă de timp şi să păcălească oamenii până la alegeri. După să vină Potopul'

Victor Ponta, liderul Pro România, acuză Guvernul Orban că a făcut o rectificare bugetară pe date false. Scopul ar fi păcălirea populaţiei că situaţia este una mai bună, până la alegeri, după care urmează măsuri de austeritate, mai susţine fostul premier.

"Analistii economic pun la indoiala rectificarea bugetara prezentata de Guvernul Orban - Citu!

Eu va spun direct ca VA MINT / am vazut si am propus multe bugete publice ( ca Ministru si Prim Ministru) si pentru mine este evident ca datele prezentate azi privind scaderea economica , deficitul bugetar , rata somajului si ratele dobanzilor sunt facute “din pix” - realitatea va arata ca datele negative adevarate vor fi cel putin duble ( chiar triple)!

Guvernul PNL alege iar sa “cosmetizeze” adevarul : cum au facut cand au spus ca la Suceava nu este nicio epidemie/ cum au facut cand spuneau ca nu avem persoane infectate pentru ca ei nu faceau teste / cum au facut cand au spus ca au echiplamente medicale de protectie pentru doctori / cum au facut cand au spus ca ii baga in carantina pe toti cei veniti acum in tara / cum au facut cand au spus ca interzic exportul de grane sau cand au spus ca nu exista taieri ilegale de lemn si ca noi nu exportam busteni / cum au facut cand au spus ca stam toti in casa si ei vandeau muncitori romani in Germania, Angliat sau Austria / cum au facut cand au spus ca amana ratele la banci si nu le-au amanat / cum au facut cand au spus ca dau credite la IMM uri si a cazut imediat siteul (Citu a gasit scuza ca a fost atacat de Opozitie)!

Toata aceasta MINCIUNA DE STAT - are ca scop sa traga de timp si sa pacaleasca oamenii pana la Alegeri- dupa sa vina Potopul", scrie Ponta pe Facebook.