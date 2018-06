Ponta anunță eșecul mitingul 'lui Daddy': Ce va face acum? Îi trimite înapoi acasă pe cei 100 de mii și îi aduce pe 22 iunie să protesteze din nou!?

Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, aflat în conflict dur cu urmașul lui la șefia PSD susține că mitingul convocat de partid în Piața Victoriei are un singur scop - presiunea asupra judecătorilor de la Inalta Curte de Casatie și Justitie pentru a-l achita pe Liviu Dragna în Dosarul angajărilor ilegale de la DGASPC Teleorman. Cum completul de judecată a decis amânarea pronunțării verdictului pentru 21 iunie, fostul premier își pune întrebarea dacă ”oamenii aduși cu japca la București” vor fi readuși și pentru posibila prenunțare din 22 iunie.

”judecatorii au fost mai inteligenti decat Dragnea si au amanat decizia in cazul lui pt 21 / ce o sa faca acum Daddy ? Ii trimite acasa de pe drum pe cei 100.000 de oameni luati cu japca la miting si ii aduce pe 22 din nou in Piata sa protesteze?!?

Si ca sa vorbim de lupta impotriva abuzurilor - eu chiar ma lupt cu ele cu armele legii , fara sa imi bat joc de oamenii din PSD si sa ii chem la mitinguri absurde : am castigat corect cazul la ICCJ in fata judecatorilor , il dau in judecata pe procurorul abuziv ca sa fie o lectie pentru cei ca el, votez in Parlament pentru modificarile care au fost facut la Codul de Procedura Penala care aplica si la noi normele europene privind regulile unui proces echitabil ! Fapte concrete - intre timp “ Dragnea Ali Baba” si cei 40 de “baroni hoti” ai lui folosesc oamenii ca sa ii sperie pe judecatori si ca sa negocieze cu Kovesi & Co dosarele lor personale