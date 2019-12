Ponta intervine în conflictul dintre Vela și Arafat: 'Ce a făcut Marcel Vela în ultimii 20 de ani dvs. știți?'

Victor Ponta reacționează la schimbul dur de replici dintre ministrul de Interne, Marcel Vela, și secretarul de stat Raed Arafat, din cadrul videoconferinței de marți. După ce Vela l-a întrebat pe fondatorul SMURD 'Ce-ati facut 20 de ani?', Ponta îi intoarce ministrului propria întrebare.

„Ce a facut Raed Arafat in ultimii 20 de ani stim cu totii ( probabil din acest motiv a fost mereu si este si azi mai apreciat de romani decat toti presedintii si premierii sau ministrii)!

Ce a facut Marcel Vela in ultimii 20 dvs. stiti? Ca sigur nu a locuit in alta tara, pe alt continent sau pe alta planeta si s-a pogorat acum in Romania sa isi dea cu parerea!”, scrie Ponta pe Facebook.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut marți dimineață, într-o videoconferință, un schimb tăios de replici cu Raed Arafat, secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Episodul tensionat a avut loc la videoconferința pe care șeful Internelor a avut-o cu prefecții din țară în pregătirea Anului Nou. Discuția Vela - Arafat s-a petrecut la sediul MAI. Detalii AICI!