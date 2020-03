Ponta, la Constanţa: Candidaţii ProRomânia nu se sperie de baronul din umbră, faimosul domn Stroe

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat joi, în staţiunea Mamaia, despre candidaţii partidului la primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa că niciunul dintre ei nu candidează "doar de formă" şi nu se sperie "de baronul din umbră al Constanţei, faimosul domn Stroe", exprimându-şi convingerea că cei doi vor avea susţinerea cetăţenilor.

"Niciunul nu candidează doar de formă, niciunul nu se sperie de baronul din umbră al Constanţei, faimosul domn Stroe (liderul PSD Constanţa, Felix Stroe - n.red.), de candidaţii altor partide, suntem a treia forţă şi al treilea mod de a face politică şi sunt convins că şi în Constanţa mulţi oameni vor fi alături de noi, dacă arătăm că suntem hotărâţi. (...) Mergem singuri, ne bazăm pe noi şi oferim altceva în alegerile locale şi cele parlamentare", a spus Ponta, într-o conferinţă de presă, referitor la candidatul Pro România la Primăria Constanţa, Mircea Dobre, şi cel la şefia Consiliului Judeţean Constanţa, Răzvan Filipescu.

Victor Ponta a precizat că Pro România nu face nicio alianţă electorală cu PSD, iar obiectivul formaţiunii politice este să aibă liste complete de candidaţi în toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa.

"Obiectivul nostru este să avem liste complete de candidaţi, candidaţi Pro România în toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, să reprezentăm a treia forţă aici, să arătăm ce n-a făcut PSD-ul în aceşti ani, când ar fi trebuit să facă mult mai mult. (...) Sunt convins că vom prinde rădăcini după aceste alegeri locale, vom avea consilieri judeţeni, consilieri locali, poate şi primari, viceprimari, vicepreşedinţi de consilii şi că putem să reprezentăm ceea ce nu mai reprezintă PSD-ul, adică o forţă de centru-stânga modernă, cu oameni mai tineri, mai bine pregătiţi şi care nu fac ce zice partidul şi fac ceea ce spun cetăţenii pe care vor să-i reprezinte", a afirmat liderul Pro România.

Referitor la învestirea guvernului Cîţu, Ponta a declarat că în situaţia în care PNL vrea să îşi saboteze propriul guvern, ar trebui ca PSD şi Pro România să voteze guvernul.

"PNL are voturile, au avut 240 de voturi pentru Guvernul Orban. Între timp au mai transferat câţiva parlamentari de la PSD şi de la ALDE, deci au cam 250 de voturi. Dar în măsura în care PNL vrea să îşi saboteze propriul guvern, (...) eu cred că ar trebui ca PSD şi noi, dacă e cazul, să-l votăm pe Cîţu. 'Ia domn'e, apucă-te şi guvernează'. Am văzut azi o declaraţie a liderului PNL că vor să facă o majoritate .... Serios? Hai să votăm toţi pentru guvern. Nu vă votaţi voi, PNL-ul, nu-i nimic, vă votăm noi. Apucaţi-vă de mâine şi luaţi măsuri. (...) Nu am avut timp, dar aş fi mers până în port în Constanţa să văd în ce măsură activitatea de transport e la fel cu cea de anul trecut pe vremea asta. Pot să pun pariu că fără containere din China şi fără export în zona asiatică, activitatea se reduce la jumătate cel puţin. De asta avem nevoie de un guvern. Nu mi-s dragi liberalii, dar avem nevoie de un guvern", a mai afirmat Victor Ponta