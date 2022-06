Ponta răspunde dur la atacul lui Cîțu: Prost sau 'fumat'. Când Guvernul Ponta a redus TVA, Cîțu dormea în arest în America

Victor Ponta reacționează la atacul lansat de Florin Cîțu la adresa sa. După ce fostul lider PNL a afirmat că „uu contează că PSD e condus de Ponta, Dragnea sau Ciolacu - au acelaşi obiectiv, acela de a suprataxa sectorul privat”, fostul lider PSD îi amintește de măsurile de reducere a fiscalității din perioada 2012-2015.

„“Nimeni nu este destul de inteligent ca sa poata convinge un prost ca e prost” - dar eu vreau sa incerc . Poate Florin Citu era doar “fumat”! Cand Guvernul PSD Ponta a redus TVA de la 24% la 19% (si 9% la alimente); cand am redus impozitul pe dividende de la 16% la 5%; cand am redus CAS cu 5 puncte; cand PSD aplica 1% din cifra de afaceri la microintreprinderi - cred ca Florin Citu dormea in arest in America. Dar acum sa stam linistiti - cu un Prim Ministru de la PNL (ca si cu Premier de la PDL - actual PNL in 2010) taxele vor creste. Pentru ca “penelistii”, bugetari de profesie, se gandesc ca asa e bine acum, in Criza - ca in 2010! Oricum - ce treaba au ei?”

