Ponta se 'aliază' cu Tăriceanu împotriva lui Dragnea: 'Chiar meriţi să mergi la închisoare pe viaţă'

Victor Ponta îi dă dreptate lui Călin Popescu Tăriceanu, după ce liderul ALDE a declarat că persoanele care ar dori să renunţe la Pilonul II de pensii (privat) ar trebui să ceară acest lucru în scris. Ponta susţine că, în lipsa banilor la buget, Liviu Dragnea ar vrea să naţionalizeze Pilonul II de pensii fără acordul cetăţenilor, ceea ce, în opinia sa, ar fi un furt şi o trădare, pentru care liderul PSD ar merita să meargă la închisoare pe viaţă.

"Sustin aceasta propunere a lui Calin Popescu Tariceanu - cine vrea sa renunte la Pilonul 2 de pensie si sa treaca doar la Pilonul 1 ( cum incearca Dragnea si “lautarii” lui sa ne oblige) sa faca aceasta cerere in scris si sa-si asume direct!!! Foarte corect!

Sa va explic de ce:

1. din lipsa de bani la Bugetul de pensii Liviu Dragnea vrea sa ne fure si ce a mai ramas din banii de la Pilonul 2 / doar ca sa acopere gaura uriasa de la pensii care exista de multi ani dar pe care el pe care a marit-o iresponsabil prin niste promisiuni absolut mincinoase si nesustenabile / deja prin modificarile facute in 2017 de “geniul” Ionut Misa cu “ revolutia idioata fiscala” ne-a luat o parte din banii pe care ii plateam la Pilonul 2 si i-a dus cu forta la Pilonul 1

- cand Dragnea spune la Antena 3 ca el nu vrea sa ne ia banii acumulati timp de 10 ani la Pilonul 2 sa va tineti bine cu mana de buzunar - inseamna ca sigur asta planuieste / Dragnea a dezvoltat acest dublu limbaj care a devenit marca lui inregistrata : mereu spune la televizor exact invers decat gandeste si face ( exemple celebre : el nu stia de OUG 13/2017 , el ii sustine pe Grindeanu si Tudose ca Premieri , el este cel mai bun prieten al lui Ponta, el nu propune pe nimeni ca Premier dar a aparut Dancila, el nu ia decizii dar “colegii au propus”, el nu a auzit niciodata de firma Teldrum si nici nu ii cunoaste pe actionari ( cu care isi face vacantele) , nu mergea in Brazilia si nu a luat Lacul Belina pentru el, nu vrea sa fie Presedintele Camerei Deputatilor “sa dea cu ciocanelul” , se lupta cu Statul Paralel si cu Kovesi dar ii taia porcul si o alerga cu soriciul prin curtea vilei SRI, sustine familia trafitionala si isi plaseaza in primul rand la Congresul PSD iubita mai tanara decat fiica si tot asa in alte mii de exemple .

2 . Povestea ca Pilonul 1 de pensii ( care doar incaseaza banii si ii plateste pe loc pentru pensiile deja acordate) o sa aiba “rentabilitate” este doar o gogoasa nerusinata care se bazeaza pe supozitia ca oamenii sunt pur si simplu ignoranti si nu stiu despre ce e vorba ( rusinica Eugen - nu trebuie sa iti bati joc de oameni si sa ne crezi pe toti la fel de “destepti” ca pe unii dintre ministri )! Despre rentabilitate se poate discuta doar la Pilonul 2 unde se incaseaza bani si nu se platesc pensii ( pentru ca nu a ajuns inca nimeni din cotizanti la varsta legala) ci se investesc cu un anumit profit. Asa ca sa fiu lasat sa decid eu daca vreau sa imi “gestioneze” Draggnea si Dancila banii dati de mine ca si corizatie pentru pensie sau prefer un fond privat care depune rapoarte publice si despre care pot sa aflu imediat ce doresc.

3. Banii platiti deja la Pilonul 2 ( eu platesc de 10 ani fiind prima generatie care a avut legal acesta obligatie) nu sunt banii Statului si nici ai lui Dragnea - sunt banii nostri de care o sa avem nevoie cand ajungem la varsta de pensie / daca Dragnea si gasca lui de hoti si prosti ii iau acum fara sa fiu eu de acord se numeste furt

4. Cotizantii la Pilonul 2 sunt toti oameni sub 46 de ani ( conform Legii adoptata de catre Guvernul .... Tariceanu). Acestia nu pot fi nici obligati de Partid nici prostiti de jurnalistii platiti de Dragnea - asa ca sa fim lasati sa decidem noi in scris si direct ce vrem sa se faca cu banii nostri.

5. Un om care fura banii care asigura viitorul tinerilor din Romania ca sa mai supravietuiasca el la putere cativa ani cumparand oameni si presa este un mare ticalos dar, mai mult decat atat, este un hot si un TRADATOR al Romaniei! Ai auzit Liviu ? Pentru chiar meriti sa mergi la inchisoare pe viata!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

