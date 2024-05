Popescu Piedone a pus mâna pe telefon: Alo, Nicușor? Vezi că vin la primărie! Fă curat în birou!

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se ține de miștouri. Dacă restul contracandidaților săi în cursa pentru Primăria Capitalei merg pe discursuri serioase și expuneri de proiecte, Popescu Piedone combină umorul cu promisiunile războinice.

Aflat pe teren, Piedone a mimat o discuție cu primarul Nicușor Dan

"Alo, Nicușor? vezi că vin la primărie! Fă curat în birou! (Glumesc! De la trântori și de la mincinoși… n-am așteptări!", a spus Piedone.

Iar Piedone nu e la prima ieșire prin telefon!

Zilele trecute, acesta a avut un discurs fierbinte la adresa frumoasei creatoare de modă Dana Budeanu

O iubesc pe doamna Budeanu, a mărturisit Piedone, prin telefon!

"Nu am cunoscut-o niciodată pe doamna Dana Budeanu. Dar vă spun că o iubesc. Eu am trăit în vremea în care leagănele erau ruginite, pe vremea lui Ceaușescu. Și eu doresc această pedeapsă pentru bucureșteni. Și eu doresc ca viitorul să fie al lui Nicușor Dan. Foarte multe postări ale tale m-au inspirat să vorbesc și eu. Te-aș ruga să intervii dimineața, la prânz și seara. Unde dă Dana crește! Eu Cristian Popescu Piedone o iubesc, poate să mă tăvălească dimineața, la prânz și seara, că are simțul realității", a spus Cristian Popescu Piedone în direct la România Tv.