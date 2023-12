Portarul Fraser Forster, jucătorul lui Tottenham până în 2025

Portarul Fraser Forster va fi jucătorul lui Tottenham până în 2025, părţile fiind de acord miercuri cu prelungirea înţelegerii goalkeeperului, scrie DPA.

Forster (35 ani) s-a alăturat lui Spurs venind de la Southampton în vara anului trecut şi a apărat de 21 de ori buturile londonezilor, potrivit Agerpres.

"M-am simţit foarte bine la Tottenham de când am sosit şi sunt foarte bucuros că am convenit prelungirea contractului. Mă bucur că-l am antrenor pe Ange Postecoglou pe care toţi jucătorii îl apreciază, iar asta se vede şi pe teren şi din tribune. Sunt încântat că pot ajuta echipa mai departe", a spus portarul.

Tottenham este pe locul 5 după 14 etape din Premier League, cu 27 de puncte, la 3 puncte de podium şi va juca în runda următoare acasă cu West Ham United, joi seara.