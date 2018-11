Posibilă descoperire epocală a orașul mitic ATLANTIDA. Ruinele unui impunător oraș au fost descoperite sub apă în Europa

Compania privata Merlin Burrows a analizat ruinele acoperite de apa si expertii sustin ca e orasul mitic Atlantida, descris de Platon si devenit celebru in intreaga lume. Misterul civilizatiei din Atlantida a fascinat lumea academica de sute de ani. Acum, o echipa de experti sustine ca ruinele aflate in sudul Spaniei, ce pana acum au fost considerate de origine romana sau greceasca, sunt, de fapt, tot ce a mai ramas din imperiul fascinant.

Pentru identificarea ruinelor, expertii au folosit mai multe metode pentru colectarea dovezilor, inclusiv tehnici de investigatie prin satelit. Cercetatorii au descoperit ruinele unui oras-port si al unui zid ce a avut o grosime impresionanta de 75 de m.

Ruinele se afla in apropierea Parcului National Doñana, in apropiere de Sevilla, o portiune de pamant ce a fost la un moment dat o laguna. In total, au fost identificate 15 situri.

Citeste si: Țuica fiartă, cel mai bun remediu natural. Ce afecțiuni tratează

Multi cercetatori cred in continuare ca Atlantida e doar un mit, insa echipa de istorici din spatele acestei descoperiri e foarte increzatoare in dovezile adunate pana acum, potrivit Daily Mail.

Platon a descris Atlantida drept o asezare extrem de avansata, cu mici “insule” construite in mare, ce au disparut din cauza unui cataclism cu 9000 de ani inainte de timpul filozofului.

Citește și: Descoperire surprinzătoare despre băutorii de cafea şi de ceai: Gusturi determinate genetic

“Platon a descris in detaliu patina cladirilor si structurilor oraselor si templelor din complex. Am filmat dovezi clare si am colectionat mostre ce au fost testate stiintific intr-un laborator din Modena, Italia, folosit pentru a autentifica obiectele romane antice,” a declarat Tim Akers, conducatorul studiului Merlin Burrows. “Rezultatul testelor demonstreaza ca ce am descoperit noi e mult mai vechi decat artefactele romane sau grecesti si ca aceasta civilizatie era mult mai avansata.”

Rezultatele analizei demonstreaza ca asezarea a fost distrusa in urma cu aproximativ 10.000. Cercetatorii au descoperit si un tip de ciment nemaiintalnit pana acum si metalurgie spectaculoasa, ambele mult mai avansate decat cele ale altor civilizatii din acea perioada. Cercetatorii au mai gasit si urme de patina, asa cum a fost descrisa de Platon.

Citeste si: Alimentul consumat zilnic de români care răspândește cancerul în tot corpul. Renunţă imediat la el!

Mai mult, regiunea in care au fost gasite ruinele se numea Medina-Sidonia acum mii de ani, denumire inspirata de zeul marilor si oceanelor, Poseidon.

Nu se stie exact ce cataclism a provocat distrugerea civilizatiei din sudul Spaniei sau daca aceasta e renumita Atlantida a lui Platon. Echipa din cadrul Merlin Burrows a creat si un documentar, intitulat “Atlantica”, in care e descrisa descoperirea fantastica, ce spera ca va convinge intreaga lume ca a fost gasita Atlantida.

Vezi trailer-ul documentarului "Atlantica" in video-ul de jos: