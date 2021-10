Postul RTV publică un pamflet despre Tolontan, Tapalagă, CTP, Grădinaru, Pantazi și Dogioiu: 'Onorată instanță, am fost dobitoci'

Postul de televiziune România TV a fost criticat în ultimele luni pentru stilul editorial pe care îl abordează când relatează despre pandemie. RTV este arătat cu degetul pentru că a promovat diverse persoane care au păreri controversate despre vaccin, campania de vaccinare sau chiar pandemie. Postul TV publică pe site, în replică, un pamflet intitulat „Autodenunt! „Onorată instanță, am fost dobitoci!” – Grupul „băieților deștepți” din presă își recunoaște în sfârșit complicitatea la catastrofa în care a ajuns România”, care ar fi fost primit pe adresa redacției de la „un cititor”. Pamfletul îi vizează pe jurnaliștii Catalin Tolontan, Dan Tapalaga, Cristian Tudor Popescu, Magda Grădinaru, Cristian Pantazi și Ioana Ene Dogioiu.

„Autodenunt! „Onorată instanță, am fost dobitoci!” – Grupul „băieților deștepți” din presă își recunoaște în sfârșit complicitatea la catastrofa în care a ajuns România

Onorata instanta, noi, grupul "ciomagarilor destepti" din presă, facem acest autodenunt in spatiul public dupa 15 ani pentru ca ne simtim vinovati si responsabili de rezultatele celor sustinuti de noi in fruntea Romaniei.

– L-am slujit orbeste si cu devotament neconditionat pe Traian Basescu ani de zile. Regretam, iar acum cand ne uitam in urma am face orice ca oamenii sa uite acei ani

– Am asistat si aplaudat furturile din energie facute de Adrian Videanu

– Am ovationat furturile de la Ministerul Transporturilor ale lui Radu Berceanu

– Am laudat furtul lui Blaga cu contractul de 600 de milioane de euro cu EADS (European Aeronautic Defence and Space Company)

– Am sustinut furtul de la gripa aviara facut de Gheorghe Flutur.

– Ne-am lins pe bot cu Blejnar si am crezut in el ca intr-unul bun si neprehinitul sef al ANAF, cel ce a devenit ulterior „regina furtului”

– L-am sustinut cu toata fiinta si credinta mea pe Iohannis la presedintie si l-am injurat cum am stiut mai bine pe Puie Monta

– Am vrut sa ne luam tara inapoi, iar acum suntem in situatia in care nu mai stim cui sa o dam sa o guverneze.

– Am apaludat frenetic realizarile justitiei prin oamenii sai cei mai de vaza, procurorii Lucian Onea si „Portocala” sau Kovesi si Coldea

– Am protestat in strada cand altii au modificat legile justitiei prin ordonante de urgenta, dar cand au ajus cei sustinuti de noi la butoanele justitiei si au facut la fel ne-am uitat in alta parte.

– Am incurajat combinatia politica dintre Dacian Ciolos, Liviu Dragnea si Vasile Dancu

– Ne-am dat cu Citu la congresul PNL prezentand fals alegerile dintr-un partid

– L-am sustinut si iertat de la orice investigatie jurnalistica pe Dan Barna cand fura fondurile europene aduse de ministrul Zero – Ghinea

– L-am sustinut neconditionat pe Magicianul Vlad Voiculescu cel care a distrus sistemul de sanatate doar pentru ca a fost coleg de film documentar cu noi si ca ne-a ajutat sa ne vindem mai bine ziarele.

– Ne-am bucurat sincer cand Arafat a inceput sa supravegheze masluirea licitatiilor din sanatate cu teste PCR, teste rapide si echipamente medicale

– Am iesit in strada cand au murit oameni arsi la Colectiv, dar cand au murit pacienti incendiati in spitale la Piatra Neamt, Matei Bals sau Contanta am tacut malc si n-am cerut demisii si anchete

Acestea sunt faptele noastre din ultimii 15 ani si tot la fel va propunem sa ne ascultati si in urmatorii 15 ani. Astazi vrem sa va spunem ca ne simtim vinovati de faptele celor pe care i-am sustinut si credem cu convingere ca ar trebui sa fim responsabili de rezultatele celor sustinuti de noi in fruntea Romaniei.

Semnat: Catalin Tolontan, Dan Tapalaga, Cristian Tudor Popescu, Magda Gradinaru, Cristian Pantazi, Ioana Ene Dogioiu

Atentie! Acest text este un pamflet primit pe adresa redactiei noastre de catre un cititor al RomaniaTv.net si trebuie tratat ca atare, dar sa nu uitam ca, totusi, traim in tara in care o vorba celebra spune ca „in gluma se spune adevarul”. Acesta este un autodenunt imaginar pe care un grup de ziaristi cu interese de tot felul l-ar putea semna oricand in corpore, daca chiar si-ar dori „o tara ca afara”.”, se arată în textul celor de la RTV.