Pot 300 de tancuri donate Kievului de către Occident să influențeze cursul războiului fără prezența avioanelor F-16? - analiza colonelului SRI Tudor Păcuraru

Tancurile sunt un instrument important în manevrele militare, dar pentru a fi eficiente, trebuie să fie susținute de alte forțe, cum ar fi infanteria, artileria și aviația. Donarea a 300 de tancuri de către Occident către Kiev ar putea avea un impact, dar pentru a obține eficiența maximă, tancurile trebuie folosite împreună cu alte arme pentru a combina puterea de foc și manevra de forțe. Într-un interviu Adevarul, colonelul SRI (r) Tudor Păcuraru face o analiză a situației din Ucraina.

"În războiul modern, pentru a-și realiza scopurile, comandantul are la dispoziție două unelte: manevra de foc și manevra de forțe. Ele se completează reciproc: când nu ai suficientă muniție pentru a efectua manevre de foc, recurgi la atacuri în ”valuri umane” și concentrezi sute de mii de recruți. Prin mobilitate și forță de foc, operațiunile de tancurile se situează undeva la mijloc între manevra de forțe și manevra de foc. De aceea, eficiența maximă de obține folosind tancurile ca ”liant” între puterea de foc (artilerie, aviație de asalt) și puterea efectivelor (infanterie). În războiul modern, covârșitoarea majoritate a manevrelor sunt de fapt operațiuni de arme întrunite: artilerie autopropulsată, aviație, tancuri și infanterie mecanizată, pentru a ține pasul cu tancurile.

Armatele moderne au doctrine operaționale complexe, specifice – de aceea, și operațiunile de arme întrunite au un conținut diferit, de la o armată la alta. În consecință, și tancurile sunt gândite pentru utilizări diferite, în funcție de doctrina militară a țării care le fabrică și/sau le utilizează.

Un exemplu în acest sens este tancul britanic Challenger-2. Este singurul tanc modern al cărui tun are țeavă ghintuită. Restul – tancurile germane, rusești, americane etc. – au tunuri cu țevi lise, adaptate proiectilelor de mare viteză, cu efect perforant. Britanicii au preferat altă soluție, fiindcă în doctrina lor tancul nu va lupta neapărat cu alt tanc, ci va angaja și alte tipuri de ținte, spre exemplu va ajuta la spargerea aliniamentelor fortificate. Tunul ghintuit are o mare precizie și proiectilul își menține energia la distanțe mai mari: Challenger-2 deține recordul mondial la vânătoarea de tancuri rusești T-72, cu ... 5.100m. În ofensivă sau contraofensivă, chiar și un număr limitat de tancuri Challenger va putea angaja prin tragere directă de la 4.5 ... 5 km. cazematele rusești construite în ultimele luni, rămânând înafara razei eficiente de acțiune a tancurilor rusești și a majorității sistemelor de rachete ghidate antitanc.

Concepția americană e diferită, inspirată din tacticile aplicate de Afrika Korps în al doilea război mondial: un pumn blindat care curăță terenul de mijloacele antitanc ale inamicului, deschizând drumul infanteriei mecanizate cu echipament relativ greu, care distruge celelalte ținte de pe teren. De aceea, accentul este pus pe blindaj. În 2003, în Irak, Statele Unite au angajat peste 2.000 de tancuri M1A1 Abrams, din care au fost pierdute 9: 7 distruse chiar de americani, care le-au confundat cu inamicul, și 2 avariate, pe care echipajul le-a aruncat în aer ca să nu cadă în mâinile inamicului. Niciun tanc ABRAMS nu a fost distrus de irakieni! Viteza (60 Km/h) și puterea (1500 CP) permit acestor monștri de 63 de tone să se apropie fulgerător de inamic, să supraviețuiască primei salve și, până să reîncarce dușmanul, să ajungă la o distanță letală. Recordul de eficiență a fost obținut tot în Irak, unde un proiectil de ABRAMS a trecut prin valul de nisip de 4m, a trecut de blindajul frontal al unui T-72B, a traversat rezervorul de motorină și camera de luptă și s-a oprit în blocul motor al tancului rusesc. Corect folosită, chiar și numai o companie de asemenea blindate, lucrând în cooperare cu mașinile de luptă a infanteriei M2 Bradley, poate schimba rapid și decisiv soarta bătăliei la nivel tactic, adică în zona de exploatare a rupturii.

În ce privește tancurile Leopard, înainte de Leo-2, cu tun de 120 mm, cele mai multe state NATO au avut în dotare, în Războiul Rece, tancuri Leo-1, cu tun ghintuit de 105 mm. Astăzi, aceste tancuri proiectate de Porsche în anii 1960 sunt în conservare, fiind considerate depășite. Curând vor pleca în Ucraina. Da, sub aspectul blindajului (oțel omogen) sunt depășite, dar tunul L7, cu sistem de stabilizare Cadillac, străpunge 450 ... 500 mm oțel – deci e mai mult decât eficient împotriva tancurilor din familia T-72. În plus, pe câmpul de luptă din Ucraina operează, în prezent, un număr semnificativ de tancuri sovietice de generație veche, T-62, pradă ușoară pentru Leopard-1. Iar în Ucraina vor ajunge și urmașele lor, Leopard – 2, special proiectate să vâneze tancurile rusești din generația actuală.

300 de tancuri și câteva sute de mașini de luptă a infanteriei vor permite Ucrainei ca, până la bătălia decisivă din mai - iunie, să constituie trei brigăzi blindate performante, dar și cu o gamă de capabilități de care agresorul rus nu dispune. Dar vor fi, evident, probleme de mentenanță inerente unei dotări atât de diverse.

Operațiunile de arme întrunite se desfășoară, de obicei, în cooperare cu aviația de atac și sub acoperirea aviației de vânătoare. Totuși, în mare măsură, pe o arie restrânsă, artileria de precizie și mijloacele antitanc moderne pot suplini aportul aviației de atac, iar sistemele antiaeriene actuale pot asigura un grad semnificativ de acoperire antiaeriană, chiar dacă pe hârtie aviația agresorului este mai numeroasă. Exact de aceea, Germania a furnizat Ucrainei muniție antitanc SMART de 155 mm pentru obuzierele autopropulsate PzH 200 și va furniza sisteme antiaeriene Patriot.

În plus, sprijinul aerian în operațiunile de arme întrunite trebuie să fie oportun și adaptat mișcării rapide a blindatelor. Presupun că, până în vară, Statele Unite vor livra Ucrainei primele loturi de rachete GLSDB, cu rază de acțiune 150 km. Rusia va trebui să renunțe la aerodromurile de campanie, situate în apropierea liniei frontului. Iar atunci când trupele ruse vor solicita sprijin aerian, va trece cam o jumătate de oră până când acesta va putea sosi. Bătăliile de blindate la nivel de batalion nici nu durează atât! Trimiterea de F-16 în Ucraina cere constituirea unei infrastructuri de întreținere și utilizare, instruirea tehnicienilor și piloților. Durează. Având în vedere situația operativă, nu consider fezabil ca, în următoarele 6 luni, efective semnificative de aeronave F-16 să intre în dotarea Ucrainei. Se va încerca rezolvarea problemei prin alte mijloace."