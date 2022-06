Poveste demnă de scenariul unui film în familia lui Bono - Solistul U2 a vorbit despre fratele său vitreg

Cântărețul trupei U2, Bono, a dezvăluit că are un frate vitreg, de a cărui existență nu a știut timp de zeci de ani. Când a aflat, l-a întrebat pe tatăl său dacă o iubește pe mama lui și cum s-a putut întâmpla așa ceva.

"Mai am un frate, pe care îl iubesc și îl ador, despre care nu știam că îl am", a declarat el la emisiunea Desert Island Discs de la BBC Radio 4.

Solistul a spus că a aflat despre fratele său vitreg în anul 2000, adăugând că este "împăcat" cu acest lucru.

Artistul în vârstă de 62 de ani i-a spus prezentatoarei Lauren Laverne că mama sa, Iris, care a murit în 1974, nu știa că soțul ei avea un copil cu o altă femeie.

"Este o familie foarte apropiată", a spus Bono, "și aș putea spune că tatăl meu a avut o prietenie profundă cu această femeie superbă, care face parte din familie, iar apoi au avut un copil. Și toate acestea au fost ținute în secret".

După ce a aflat, Bono a vorbit cu tatăl său, Bob, înainte de moartea acestuia, în 2001.

"L-am întrebat dacă o iubește pe mama mea, iar el a spus că da", și-a amintit el. "Și l-am întrebat cum s-a putut întâmpla așa ceva, iar el a spus: "Se poate", și că încerca să îndrepte lucrurile.

"Nu își cerea scuze, ci doar afirma: "Acestea sunt faptele". Și sunt împăcat cu asta".

Întrebat dacă mama sa știa, Bono a răspuns: "Nu știu: Nu, nimeni nu știa. Este evident că tatăl meu trecea prin multe, dar parțial capul lui era în altă parte, pentru că inima lui era în altă parte."

Cântărețul mai are un frate mai mare, pe nume Norman.

În cadrul emisiunii, Bono a discutat despre moartea mamei sale, în urma unui anevrism cerebral, când el avea 14 ani, și despre cum moartea ei a avut un impact uriaș asupra familiei sale.

"Este psihologie de buzunar, dar mi-am găsit imediat o altă familie - am format U2, am găsit-o pe Ali [Hewson, soția sa], s-a întâmplat destul de repede", a spus el.

Bono a descris relația sa cu tatăl său ca fiind "complicată", adăugând: "Sunt sigur că am fost greu de tratat. Și el făcea față la multe. Nu prea știa ce se întâmplă. Iar eu am înțeles ulterior că el făcea față altor lucruri".

Bono, care intenționează să lanseze o autobiografie în cursul acestui an, a devenit celebru la începutul anilor 1980 și a devenit unul dintre cele mai mari staruri rock de pe planetă.

Printre hiturile trupei se numără Vertigo, Beautiful Day, One, With Or Without You și I Still Haven't Found What I'm Looking For.

A scris multe dintre cele mai de succes cântece ale grupului, devenind totodată cunoscut ca activist pentru drepturile omului.