Cine este actorul român care va juca rolul lui Donald Trump în tinerețe

Sebastian Stan este cel mai popular actor român care a reușit să se impună în industria americană de film, conform Antena 3.

Marii regizori i-au remarcat șarmul și talentul și l-au cooptat în producții de Oscar. În „Marțianul” (7 nominalizări la Oscar) a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră”, face parte dintr-o distribuție de top alături de Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel.

A jucat și în music-hall-uri pe Broadway și în serialul american, popular printre adolescenți, „Gossip Girl”. În cel mai recent film din trilogia „Captain America” joacă într-un rol principal alături de Robert Downey Junior, Scarlet Johanson, Chris Evans, Hugo Weaving sau Samuel L. Jackson. Actorul român a primit chiar și câteva replici în limba română.

Acum, actorul român Sebastian Stan va juca rolul tânărului Donald Trump în filmul ”The Apprentice”, într-o distribuție care îi include pe Jeremy Strong și Maria Bakalova.

Filmul se concentrează asupra lui Trump în perioada în care își construia afacerea imobiliară în New York, între anii 1970 și 1980, potrivit Hollywood Reporter.

”The Apprentice” este descris ca fiind o poveste care documentează începutul unei dinastii americane și abordează teme precum puterea, corupția și înșelăciunea.

Românul Sebastian Stan a obținut o nominalizare la premiile Emmy pentru rolul bateristului Tommy Lee în miniseria biografică ”Pam & Tommy”, realizată de Hulu, alături de Lily James în rolul Pamela Anderson.

Printre alte roluri ale sale se numără filmul din acest an ”Dumb Money”, serialul Disney+ ”The Falcon and the Winter Soldier” și filmul bazat pe fapte reale ”I, Tonya” din 2017.