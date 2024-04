Povestea sosiei care a înlocuit-o pe regina Elisabeta a II-a de peste 50 de ori: ce nu i s-a permis sub nicio formă

Puțini sunt cei conștienți că, timp de peste treizeci de ani, o femeie care nu părea asemănătoare cu regina Elisabeta a II-a a luat locul acesteia la evenimente de importanță majoră. Iată povestea ei și cum a devenit sosia regretatei Suverane!

Ella Slack a dezvăluit că ea a fost „înlocuitoarea” reginei Elisabeta timp de treizeci de ani. Cum a devenit sosia Suveranei.

În perioada pandemiei de coronavirus, membrii familiei regale s-au izolat separat. Regina s-a mutat de la Palatul Buckingham și a petrecut timpul cu prințul Philip la Castelul Windsor, familia Cambridges s-a îndreptat spre reședința lor din Norfolk, Anmer Hall, iar prințul Charles a rămas în Scoția cu Camilla, ducesa de Cornwall. Ca urmare a restricțiilor, aceștia nu au participat personal la niciun angajament regal, alegând în schimb să continue să lucreze virtual.

După ce și-au reluat îndatoririle, s-a aflat că regina Elisabeta a preferat să-și trimită sosia la evenimentele importante. Lucru de care nu s-a știut până atunci. S-a aflat că femeia Ella Slack a fost femeia care a reușit s-o imite foarte bine pe regină, având aceeași statură și înălțime. „Probabil că am fost regină înlocuitoare de peste 50 de ori. nu arăt ca regina – dar am aceeași statură și înălțime”, a declarat ea pentru Great Big Story.

A acționat ca un fel de dublură

Deși nu a participat la angajamentele regale în numele reginei, ea a acționat ca un fel de dublură în timpul repetițiilor pentru evenimentele majore. Întrucât Majestatea Sa avea un program foarte încărcat, nu putea participa întotdeauna la repetiții, așa că a fost aleasă Ella Slack.

„Totul a început pentru că eram la BBC și producătorul care se ocupa de cenotaf a venit la mine și mi-a spus că regina a trimis un mesaj în care spunea că atunci când stătea la cenotaf, avea soarele în ochi și că putem face ceva în acest sens, scrie retetesivedete.ro.

Călătorii în trăsura regală a reginei Elisabeta

I-am spus: „Vreți să vin eu să stau în locul dumneavoastră?”, pentru că toți directorii de scenă erau bărbați de 1,80 metri!”, a mărturisit femeia.

Nu numai că a călătorit în trăsura regală a reginei, unde i s-a permis să încerce să facă valul regal, dar a participat și la repetiția pentru deschiderea oficială a Parlamentului. Ella și-a amintit că exista o regulă pe care trebuie neapărat să o respecte. „Nu mi s-a permis niciodată să mă așez pe tron la Camera Lorzilor. Este o regulă foarte strictă”, a menționat aceasta.