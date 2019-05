PPU monitorizează problemele cetățenilor din țară în relația cu Primăriile

Coordonatorul Politic Naţional de la Partidul Puterii Umaniste, Cristian Popescu Piedone, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a demarat un proiect privind înființarea unor departamente de monitorizare a administrației publice din țară.

“În luna ianuarie a acestui an, am demarat un proiect privind infiinţarea unor departamente de monitorizare a administraţiei publice în ţară. Ne-am asumat astfel, rolul de avocat umanist al cetăţeanului, am monitorizat activitatea primăriilor şi am identificat problemele cu care se confruntă oamenii în relaţia cu instituţiile administrative. Am dat peste multe probleme, pe unele dintre ele le-am sesizat mai departe autorităţilor competente, însă pe altele le-am rezolvat direct.

Prin puterea exemplului am rezolvat un caz impresionant în Buzău. Totodată ne-am adresat autoriţilor competente să găsească o soluţie permanentă pentru acest caz. Prin ajutorul oferit de Umanişti pentru următoarele şase luni, cei 15 copii şi părinţii lor vor trăi în condiţii decente, demne de secolul XXI. Credem că puterea exemplului poate să mobilizeze autorităţile - care au la dispoziţie bugetul unui municipiu resedinţă de judeţ şi o armată de funcţionari – să găsescă o soluţie pe termen lung pentru toate familiile şi pentru toţi ceilalţi oameni care traiesc în condiţii precare în această ţară!“, a declarat coordonatorul Politic Național al Partidului Puterii Umaniste, Cristian Popescu Piedone.

În cadrul conferinţei liderii umanişti, Lazăr Cornel - liderul Filialei Argeş, Gheorghe Vlase - liderul filialei Buzău, Alina Şteţco - vicepreședintele Filialei Cluj, Raluca Bugnar - coordonatorul logistic al Filialei Hunedoara, Raoul Gordean - liderul Filialei Timiş precum şi Ulise Toader liderul Filialei Sector 3 au prezentat presei mai multe cazuri şi au declarat că vor continua derularea Campaniei de monitorizare a administraţie publice locale, care s-a bucurat de un enorm succes în rândul cetăţenilor care reclamă astfel abuzurile sau neglijenţa autorităţilor locale.