"Praey", "Fading Borders" şi "Together at the table", semifinaliste în concursul pentru reprezentarea României la Biennale di Venezia

"Praey", "Fading Borders" şi "Together at the table/ Împreună la masă" sunt cele trei proiecte selectate pentru a participa în etapa a doua a Concursului Naţional pentru alegerea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, potrivit news.ro.

În zilele de 26 şi 27 decembrie 2019, la sediul Uniunii Arhitecţilor din România a avut loc procedura de selecţie a proiectelor finaliste (Etapa I).

Comisia de selecţie a fost formată din Attila Kim, comisarul participării României la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, membru; Monica Morariu, reprezentantul comun al Institutului Cultural Român şi Ministerului Afacerilor Externe, membru; arh. Loredana Stasisin, membru; arh. Vlad Sebastian Rusu, membru; arh. Marius Miclăuş, membru; arh. Grégoire Zündel, membru; arh. Cristoph Grafe, membru.

În cadrul şedinţei, Comisia a primit spre evaluare un număr de 19 proiecte şi a procedat la evaluarea acestora acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în art. 6 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectura - la Biennale di Venezia.

Potrivit site-ului icr.ro, participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestaţiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, in perioada 28 noiembrie decembrie - 2 decembrie 2019 (până la ora 14.00).