Prahova: Fostul director al Conpet Liviu Ilaşi a trecut la PSD, după ce a fost peste 20 de ani în PNL

Fostul director al Conpet Liviu Ilaşi s-a înscris, vineri, în PSD Prahova, după ce timp de peste 20 de ani a fost membru al PNL, acesta motivându-şi decizia prin faptul că nu se regăseşte în echipa liberală şi în atmosfera de lucru din PNL şi din Consiliul Judeţean (CJ).

"De peste 20 de ani sunt membru al PNL, până în acest moment am fost membru, cu o pauză când am fost exclus din PNL ca urmare a rezultatelor obţinute la alegerile din 2008, când s-a candidat individual şi când liderii din acea perioadă perioadă fugeau practic de candidatură şi aveau nevoie de oameni de impact. Urmare a acelor rezultate, practic am fost şi exclus, după care am revenit în PNL. Deci, cu alte cuvinte, pasul pe care îl fac acum nu este un pas uşor, dar l-am cântărit foarte, foarte bine şi am ajuns la concluzia că trebuie să o fac. Nu mă regăsesc în actualul context, în echipa PNL, în atmosfera de lucru de acolo şi aş spune chiar şi în atmosfera de lucru de la Consiliul Judeţean", a declarat Ilaşi, într-o conferinţă de presă.Acesta spune că a ales să se înscrie în PSD, datorită echipei cu care social-democraţii se prezintă în alegeri."Aveam două opţiuni: ori să mă retrag de tot din activitatea politică, dar, subliniez, de fapt eu nu sunt un politician (...), mă regăsesc mult mai bine şi mult mai comod în zona de activitate managerială, tehnocrată, dar viaţa uneori te duce şi în această zonă politică să ai o contribuţie. Prin urmare, aveam opţiunea să mă dau deoparte, să plec efectiv din această zonă, scârbit, dezamăgit de ceea ce se întâmplă sau să încerc să valorific experienţa de viaţă, experienţa mea profesională şi expertiza pe care am căpătat-o de-a lungul anilor în altă zonă politică, încercând să găsesc o echipă cu care se poate face ceva şi se poate schimba ceva în judeţul şi în municipiul nostru. Prin urmare, am ales PSD, argumentele fiind echipa cu care se prezintă în alegeri, şi aici fac o precizare: da, sunt în echipa domnului Volosevici (n.r. Andrei Volosevici) pentru a câştiga un nou mandat la Primăria Ploieştiului, dar, în egală măsură, sunt şi în echipa domului preşedinte Nanu (n.r. preşedintele PSD Prahova, Virgiliu Nanu, candida la şefia CJ)", a afirmat Liviu Ilaşi.De asemenea, el a invocat şi atitudinea PNL din ultimii ani faţă de Andrei Volosevici, despre care spune că a fost "obstrucţionat" permanent pe toată planurile, dar şi o datorie morală pe care o are faţă de primarul Ploieştiului."Un alt argument pentu care am făcut acest pas este faptul că nu am fost de acord şi n-am înţeles, n-am agreat atitudinea pe care a avut-o conducerea PNL la nivel de judeţ vizavi de domnul Andrei Volosevici în toată această perioadă. Este greu pentru mine să înţeleg cum un primar foarte bun în primul său mandat nu a reuşit să facă tot ce şi-a propus şi să performeze aşa cum ne dorim toţi într-un mandat în care practic putea să beneficieze atât de experienţa acumulată anterior, cât şi de maturitatea pe care a câştigat-o odată cu trecerea anilor. (...) În şedinţa PNL în care s-a hotărât alegerea preşedintelui organizaţiei municipale, unde Andrei a fost candidat, practic eu am votat cu actuala preşedintă, doamna Anastase, deşi eu credeam că Andrei este soluţia cea mai bună", a mai declarat fostul director Conpet.Liviu Ilaşi a fost ales consilier judeţean PNL în 2020, iar în cadrul conferinţei de presă de vineri şi-a anunţat public demisia din această funcţie.De profesie inginer şi jurist, Liviu Ilaşi a fost director general al societăţii Conpet SA pe parcursul a două mandate (2005-2009 şi 2012-2017), director executiv în cadrul societăţii Electrica SA, în perioada 2010-2012, precum şi membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica SA Bucureşti (2018-2019).De asemenea, el a condus şi societatea Hidro Prahova, care are ca acţionar majoritar Consiliul Judeţean (CJ) Prahova.