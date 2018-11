Președintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, după refuzul lui Iohannis de a-l numi pe Laufer: 'Atitudinea este până în prezent inexplicabilă și arogantă'

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpanasu, susține despre președintele României, Klaus Iohannis, că are o atitudine inexplicabilă și arogantă, în cazul refuzului de a-l numi pe Ilan Laufer în funcția de ministru al dezvoltării.

„Refuzul nejustificat, neexplicat si neargumentat de numire a lui Laufer este un act politic ciudat si anticonstitutional. Indiferent de culoarea politica a partidului care a dat Presedintele sau Guvernul, CNMR s-a pozitionat intotdeauna echilibrat si cu respect fata de toate taberele politice.

In acest caz, apreciem gestul Presedintelui ca unul bizar si discretionar. Lupta politica le-a umbrit ratiunea la multi decidenti.

CNMR solicita Presedintelui Romaniei sa justifice refuzul numirilor pentru cei doi ministri, asa cum cere Constitutia Romania. In caz contrar pot plana suspiciuni cu reverberatii internationale si speculatii ce tin de originea etnica a celor doi.

Mai mult decat atat, Laufer este si Vice Presedinte CNMR pentru relatia cu SUA si coordonatorul programului Smart Start USA, un proiect economic gigantic lansat in prezenta ambasadorului SUA la Bucuresti. Domnul Vice Presedinte Laufer este printre putinii ministrii care au dovedit rezultate si profesionalism.

Decizia Presedintelui Romaniei vine in conflict direct cu asteptarile poporului roman: oameni noi, cu expertiza, cu rezultate in mediul privat unde functioneaza jungla.

Mai mult decat atat au fost numiti in ultimii 4 ani foarte multi ministrii despre care poporul roman si-a exprimat public dezaprobarea, dispretul si antipatia pentru lipsa acestora de profesionalism, coruptia, minima cunoastere a administratiei sau incultura in stare cronica. Din informatiile publice obtinute pana in prezent, Ilan Laufer nu este incompatibil cu vreo functie publica. Dimpotriva. Iar atitudinea Presedintelui Romaniei este pana in prezent inexplicabila si aroganta.

Ii reamintim ca Romania are nevoie de oameni inteligenti, cu initiativa si rezultate in mediul privat si nu de agramati, inculti sau fara pic de expertiza sau rezultate profesionale. Reamintim ca toti cei care ocupa functii publice alese se afla si lucreaza pentru si in slujba poporului, inclusiv Presedintele si nu isi pot permite arogante si gesturi unilaterale. Cele doua nominalizari respinse necesita explicatii si justificari iar in cazul domnului Vice Presedinte Laufer, CNMR cere justificari argumentate, cu atat mai mult cu cat experienta si implicarea sa politica este una redusa", a declarat Alexandru Cumpanasu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, într-un comunicat de presă.