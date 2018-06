Președintele Comisiei Economice din Senat anunță o CRIZĂ economică: Românii se așteaptă

Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, susține că România se îndreaptă cu pași repezi spre o nouă criză economică și arată că indicatorul CE indică faptul că românii se așteaptă deja la o criză economică.

”Romanii se asteapta la criza economica, increderea in economie s-a prabusit!

Increderea romanilor in economie s-a prabusit dupa iulie 2017. Indicatorul publicat de CE arata ca romanii se asteapta la o criza economica in perioada urmatoare.

La prabusirea increderii in economie au contribuit:

- legea salarizarii,

- supraacciza pentru combustibil

- TVA defalcat,

- cresterea salariului minim fara legatura cu productivitatea

- supraimpozitarea contractelor part-time,

- atacurile si amenintarile impotriva sectorului privat, a companiilor private, a oamnilor lieri si onesti

- anuntul de nationalizare al pilonului II de pensii (Ionut Misa, Mihai Tudose, Eugen Teodorovici- toti au prezentat variante de natioanlizare)

- inflatia record si in crestere,

- dobanzi in crestere

- jaful FSDI

- cresterea numarului controalelor ANAF, in special la companiile mici si mijlocii

- ajutoare de stat care au influentat negativ economia si increderea in economie

- deficitul bugetar in crestere si sfidarea CE

- deficitul comercial

- datoria publica

- taierea investitiilor in 2017 si 2018 (lucru admis public de Liviu Dragnea).