Președintele Comisiei Economice îl contrazice pe Liviu Dragnea: MINTE cum respiră! Inflația în România are un ritm de creștere galopant

Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, îl contrazice pe liderul PSD, Liviu Dragnea, cel care spunea că România are o inflație sub media europeană. Cîțu arată că România are cea mai mare inflație din Europa și mai îngrijorător decât asta este ritmul de creștere, care este unul galopant.

”Liviu Dragnea minte!

Da, Liviu Dragnea minte cum respira. Nimic din ce a spus vreodata despre economie nu a fost adevarat. Da, nu intelege nimic din ce spune si ar putea fi suspectat ca mai incurca informatiile pe care i le pregatesc executantii. Dar unele informatii trebuie doar raportate.

Asa este si cu rata inflatiei. Intr-o emisiune singur cu prezentatorul, evident, a mai aruncat o miciuna: “Avem o inflație sub media europeană” (Liviu Dragnea, 19.04.2018)