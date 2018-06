Președintele Comisiei Economice: Taxa Dragnea a TĂIAT salariile românilor

Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, susține că în aprilie 2018, rata inflației, pe care o numește ”taxa Dragnea”, a luat 0,2% din salariile românilor, pentru că a scăzut puterea de cumpărare.

”Taxa Dragnea pe saracie a taiat salariile in aprilie

In aprilie 2018 rata inflatiei, aceasta taxa impusa de Dragnea, i-a costat pe romani in medie 0.2% din puterea de cumparare a salariului mediu net. Doar intr-o luna salariile au fost taiate cu 0.2% fata de luna precedenta.

Sa fie foarte clar. In aprilie preturile au crescut cu 0.5% in timp ce salariul mediu net doar cu 0.3%. Astfel, in aprilie romanii au saracit la ordinul lui Dragnea.