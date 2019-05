Președintele PSD Bistrița-Năsăud: Am știut din 2017 despre problemele ei de sănătate

Președintele PSD Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, spune că știa de la bun început de problemele de sănătate ale Doinei Pană, încă de la finele anului 2017 și că fostul ministru l-a ținut la curent cu rezultatele analizelor potrivit mediafax.

Președintele organizației județene a PSD Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că știa de la bun început de problemele de sănătate ale Doinei Pană, încă de la finele anului 2017 când acestea au început să apară.

„Foarte multă lume a făcut speculații și comentarii când Doina Pană a anunțat că-și dă demisia din motive de sănătate. Am știut chiar de atunci că Doina are probleme de sănătate, la finalul anului 2017. Undeva prin 2018 mi-a spus că în urma unor analize medicale a fost constatată această intoxicație cu mercur. Nici nu mai știu dacă a spus că va depune sau a depus o plângere, am fost perfect în acord cu ea, fiindcă este o situație foarte gravă și sunt instituții ale statului abilitate să verifice și să dea soluții”, a spus Emil Radu Moldovan.

„Problema e veche și nu aș fi intervenit dacă nu era acel articol de presă care duce în derizoriu o situație foarte gravă. Eram ministru al Pădurilor, în guvernul Tudose când s-a întâmplat. Am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima, am urmat tratament, dar mă simțeam tot mai rău. Am făcut apoi o analiză toxicologică unde am descoperit că am fost intoxicată cu mercur în cantitate mare. Am făcut plângere la poliție abia când am demisionat. E o anchetă în derulare și sper din suflet să îi prindă”, a spus Doina Pană, la Antena 3.

Procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat, miercuri, că a fost începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracțional organizat și tentativă de omor după plângerea fostului ministru Doina Pană, precizând că încă nu există un suspect, dar că au fost audiate multe persoane.