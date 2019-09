Preț enorm plătit de Kiev în schimbul ostaticilor cu Rusia

Desigur, bucuria e mare că s-a ajuns în sfârşit la un schimb de prizonieri între Ucraina şi Rusia. 70 de persoane, dintre care multe au fost judecate pe nedrept, sunt din nou în libertate şi se pot întoarce la familiile şi prietenii lor. Aceasta este o veste bună, care dă speranţa că ceva se mişcă în conflictul intrat în impas, generat de criza din estul Ucrainei şi anexarea Crimeei.

Quid pro quo - dar preţul e mare

Moscova şi Kievul poartă acest conflict la toate nivelurile. Militar, politic, economic şi prin arestarea oamenilor. Aceştia au devenit ostatici politici, care pot fi schimbaţi între ei printr-un acord. Motto-ul acţiunii: Quid pro quo. Ce-mi dai, ce-ţi dau eu în schimb? Şi ce folos am? Iată logica pe care s-a bazat şi acest schimb de ostatici.

Conform acestei logici, bilanţul pentru Ucraina nu este chiar atât de bun. Desigur, oamenii sunt liberi. Dar Kievul plăteşte un preţ enorm pentru asta. Cel mai evident exemplu este cazul lui Volodimir Ţemah. În mod surprinzător, o instanţă ucraineană l-a eliberat pe cetăţeanul ucrainean chiar înainte de schimb. El ar fi un martor important în procesul viitor din Olanda pentru doborârea cu o rachetă rusească a zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines. Unii experţi chiar cred că Ţemah, fost şef al separatiştilor proruşi, ar fi fost implicat în această acţiune deasupra estului Ucrainei.

Zelenski are nevoie de succese

Faptul că Ţemah se află acum în Rusia este un scandal. Un scandal cu implicaţii asupra relaţiilor Ucrainei cu Olanda şi, prin urmare, cu UE. Degeaba au protestat anchetatorii olandezi. În zadar au protestat şi mai mulţi europarlamentari într-o scrisoare deschisă către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Dar noul şef al statului a urmat deviza „Ucraina first” şi a acţionat în interes propriu. Pentru Zelenski, schimbul de prizonieri este un succes, de care avea mare nevoie la doar câteva luni de la preluarea funcţiei.

RFI:

Intr-o lungă analiză, ziarul conservator francez Le Figaro încearcă să înţeleagă ce l-a făcut pe preşedintele francez Emmanuel Macron să devină prorus . Inclinaţia liderului de la Paris spre o Rusie pe care şi-o doreşte europeană, atracţia pentru această ţară, are rădăcini vechi, notează Le Figaro.

Le Figaro reaminteşte că dintotdeauna, diverşii preşedinţi francezi au avut momente mai bune şi mai rele, speranţe şi decepţii, cu Vladimir Putin. „Niciun flirt cu Rusia nu a mers însă aşa de departe precum cel al lui Emmanuel Macron”, notează ziarul francez.

Gesturile în direcţia şefului de la Kremlin s-au făcut treptat şi au fost alimentate de discuţiile pe care preşedintele francez le-a purtat cu Jean-Pierre Chevènement, fost ministru socialist al apărării şi apoi la Interne. Vladimir Putin a fost mai întâi invitat la Palatul Versailles în 2017 de două ori. Apoi, la insistenţele Parisului, Rusia a fost reacceptată în Consiliul Europei. In fine, vara aceasta Putin s-a dus în vizită la Macron la locul de vilegiatură al acestuia, pe malul Mediteranei. In paralel, liderul francez şi-a îndulcit cuvintele la adresa Rusiei. Anexarea Crimeeii nu a fost decât „un gest militar”. „Rusia trebuie reancorată la Europa pentru că aici sunt istoria şi destinul ei şi interesul nostru” mai spunea Emmanuel Macron luna trecută. In fine, luni, doi miniştri francezi – de la Externe şi Apărare – au fost la Moscova, un pas suplimentar în consolidarea relaţiei bilaterale.