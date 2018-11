Prea internațională a avut reacții diverse la anunțul privind acordul pentru BREXIT

Aprobarea de către guvernul britanic a proiectului de acord cu privire la Brexit a generat reacţii mixte în presa britanică şi europeană de joi, relatează Press Association, informează Agerpres.

Potrivit cotidianului Irish Examiner, proiectul de acord încheiat marţi cu Uniunea Europeană şi aprobat miercuri de guvernul Theresei May înseamnă "Victorie la Dublin şi haos la Londra".

Cotidianul irlandez scrie că premierul Leo Varadkar a revendicat o "victorie a Brexitului" pentru ţara sa, întrucât acordul garantează că nu va exista o "frontieră dură" (între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda). Ziarul mai notează că, dacă Irlanda a obţinut se pare ce dorea prin acord, parlamentul britanic ameninţă cu o "revoltă deschisă" împotriva acestuia.

La rândul lor, media britanice evocă "fisuri" şi pun la îndoială în general capacitatea premierului May de a asigura aprobarea acordului de către legislativ. Fostul şef de cabinet al lui May, Nick Timothy, afirmă în Daily Telegraph că acordul este o "capitulare" şi Comisia Europeană ştie că a obţinut o victorie "lejeră".

Potrivit The Times, Theresa May şi-a ameninţat cabinetul cu "niciun fel de Brexit" pentru a-şi vedea aprobat proiectul de acord cu Bruxellesul. Cotidianul menţionează că documentul este "evident departe de crestele însorite promise alegătorilor în timpul referendumului", însă avertizează asupra riscurilor pe care le presupun alternativele. "Interesul naţional le cere deputaţilor responsabili să facă o alegere simplă: să o susţină pe dna May sau să parieze pe un al doilea referendum", conchide The Times.

Şi ziarul Sun remarcă faptul că acordul "soft" obţinut de May este "criticat de toate părţile", apreciind într-un editorial că publicul britanic a fost înşelat şi întrebându-se cum va putea încheia Marea Britanie acorduri comerciale post-Brexit dacă UE vrea să o menţină în uniunea vamală.

Subiectul proiectului de acord cu privire la Brexit este abordat şi de numeroase ziare din Europa continentală. Astfel, cotidianul danez Berlingske consemnează că britanicii "încep să înţeleagă că Uniunea Europeană nu este o autoservire". Ziarul danez mai scrie că premierul May luptă "cu spatele la zid" şi atenţionează că mii de locuri de muncă daneze sunt în pericol.