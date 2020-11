Precizări din partea Restart România: Puciul nu a reușit! S-a încercat preluarea forțată a conducerii partidului

Situația complicată în partidul Restart România inființat de Ramona Ioana Bruynseels. După ce ea a decis ca pentru maximizarea șanselor electorale la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 să candideze pe lista PPU (social-liberal) în partid a apărut o facțiune care a susținut că ea a abndonat partidul și prin urmare nu mai e membru și că a fost instalată o conducere interimară.

Într-un punct de vedere asumat de mai mulți lideri ai partidului și 15 șefi de filiale județele este justificată mișcarea făcută de Ramona Ioana Bruynseels și demontează ”trădarea” și operațiunea nereușită de preluare forțată a partidului Restart România:

”Reprezentantii oficiali ai Partidului Restart Romania, respectiv cei validati prin decizia Tribunalui Bucuresti din data de 21.09.2020, comunica urmatoarele:

- ne dezicem de actiunile colegilor nostri de la Buzau, Brasov si Galati si suntem totalmente impotriva demersurilor lor de a prelua conducerea partidului in mod fraudulos.

- In data de 3.10.2020, liderii judeteni si nationali ai partidului au hotarat ca doamna presedinte Ramona Ioana Bruynseels sa candideze pe lista unui alt partid. De altfel, la acea data, partidul a dat si un comunicat oficial in acest sens. Cei trei colegi au fost prezenti si au votat aceasta strategie de care se dezic acum.

- Impreuna cu filialele partidului din tara, suntem alaturi de doamna Ramona Ioana Bruynseels in incercarea ei de a face bine oamenilor si vom face tot ceea ce va fi legal si necesar pt a nu permite unor colegi manati de interese personale imorale sa destabilizeze partidul. Majoritatea celor implicati in acest puci au obtinut rezultate extrem de slabe in alegeri ceea ce se stie ca inseamna pierderea functiei detinute, motiv pentru care actioneaza in acest fel, dorind sa compromita munca noastra, a tuturor, si imaginea liderului nostru.

- Comitetul Executiv infiintat de acesti oameni ‘Noaptea ca hotii’ este unul nestatutar din toate punctele de vedere si contine nume care nu si-au dat acceptul pentru a face parte din acest comitet.

- Jurista partidului a raspuns solicitarilor “Comitetului” punandu-le la dispozitie documentele solicitate iar stampila si restul documentelor partidului sunt la sediul partidului

- Numele partidului nu poate fi folosit in temeiul hotararii proprietarului marcii, care sanctioneaza in acest fel actiunile acestui grup. Doamna Bruynseels nu are nici o legatura cu acest aspect.

- Ne cerem scuze pt comportamentul imatur al colegilor mentionati si le promitem simpatizantilor nostri ca vom rezolva aceasta situatie neplacuta aplicand criteriile de legalitate, meritocratie si buna-credinta, asa cum trebuie intr-un partid nou precum partidul nostru.

Semneaza,

Paul Vladu - Vicepresedinte

Catalin Iordache - Vicepresedinte

Relu Chelaru - Vicepresedinte

Ciprian Ciceu - Vicepresedinte

Radu Tipisca - Presedinte Curtea de Etica a partidului

Marcel Stefanescu - COO/Sef Organizare

Lideri ai 15 filiale judetene”, se spune în punctul de vedere remis redacției.