Precizări din partea TRANSGAZ cu privire la investigația Consiliului Concurenței: Reiterăm comentariile anterioare. Situația tine de achiziții din 2009-2011

Având în vedere recentele declarații ale Președintelui Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Chirițoiu, vehiculate în spațiul public cu referire la SNTGN Transgaz SA și respectarea cadrului concurențial din România, declarații în care nu a precizat perioada la care se referă aceste investigații, și numește societatea,"companie țintă", dorim să informăm opinia publică că SNTGN Transgaz SA a emis deja un comunicat de presă referitor la toate aceste aspecte, încă din data de 12 ianuarie 2020.

SNTGN Transgaz SA în calitate de societate listată la Bursa de Valori București, consideră toate aceste precizări deosebit de importante pentru corecta și completa informare a tuturor celor care se pronunță asupra acestui subiect, astfel încât aceste declarații în care nu se precizează că este vorba de acțiuni vizând modul în care s-au derulat proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție de lucrări derulate în perioada 2009-2011, să nu afecteze capitalul de imagine al companiei și cotația acțiunilor acesteia la bursă.

Reluăm mai jos, comunicatul publicat în data de 12.01.2020 și care se regăsește pe pagina de internet a companiei la următorul link: https://www.transgaz.ro/ sites/ default/ files/ Comunicat% 2012.01.2020%20_0.pdf .

"SNTGN Transgaz SA informează asupra faptului că, potrivit Convocatorului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) ce va avea loc pe 10 februarie 2020, societatea supune aprobării achiziţionarea de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de specialitate în probleme de dreptul concurenţei, legislaţie şi proceduri europene incidente, care să apere interesele companiei și să minimizeze riscul unei soluţii nefavorabile din Raportul investigației realizate de Consiliul Concurenței.

Subliniem faptul că această investigație se referă la acțiuni vizând modul în care s-au derulat proceduri de atribuire a unor contracte de achiziție de lucrări derulate de Transgaz în perioada 2009-2011, deci înainte de implementarea managementului privat la Transgaz, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și că nu există investigații ale Consiliului Concurenței cu privire la licitații organizate de Transgaz în ultimii ani.

SNTGN Transgaz SA, companie cu guvernanță corporativă, listată la Bursa de Valori București, are implementat Planul de integritate, conform cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție. Societatea acordă o importanță deosebită administrării eficace și responsabile a tuturor resurselor angajate. Transgaz a răspuns întotdeauna cu promptitudine tuturor solicitărilor formulate de Consiliul Concurenței în ceea ce privește modul de organizare a licitațiilor. SNTGN Transgaz SA, în calitate de entitate contractantă, conform Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publică in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, SICAP, (fost SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro, anunturi de participare, care au atașată întreaga documentatie de atribuire in vederea elaborării și depunerii ofertelor.

Astfel, prin intermediul SICAP se asigură oricărui operator economic interesat, accesul direct, nerestrictionat și deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire. Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale se desfășoară integral online, cu depunerea ofertelor și a solicitărilor de clarificări în SICAP, ceea ce garantează transparența totală a întregului proces de achizitie. Considerăm că pentru corecta și completa informare a tuturor părților interesate de activitatea companiei, aceste precizări sunt foarte importante.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) și răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiența economică și protecție a mediului înconjurător. În îndeplinirea misiunii asumate, compania desfășoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor europene și naționale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte."