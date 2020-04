Prefectul de Iași cere verificarea firmei de pază de la Spitalul de Boli Infecţioase, după fuga pacientului cu COVID-19

Prefectul judeţului Iaşi, Marian Grigoraş, a cerut IPJ să facă o verificare a firmei care asigură paza Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi, după ce în cursul acestei zile un pacient infectat cu noul coronavirus a fugit din unitatea medicală.

"Pacientul fugit din Spitalul de Boli Infecţioase, care a fost prins în jurul orei 19,10, se deplasa pe jos, declarând că intenţiona să ajungă în comuna Scânteia, unde are domiciliul. Am dispus ca IPJ să facă o verificare a firmei de pază care îşi desfăşoară activitatea la Spitalul de Boli Infecţioase, pentru a se stabili dacă aceasta şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile stabilite prin planul de pază. Precizez că de la momentul instituirii stării de urgenţă zona Spitalului de Boli Infecţioase este dată în consemn forţelor de ordine, făcând obiectul patrulării frecvente din partea acestora. Pentru persoana în cauză urmează luarea măsurilor legale, respectiv întocmirea unui dosar penal", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Marian Grigoraş.Bărbatul infectat cu noul coronavirus care a fugit de la Spitalul de Boli Infecţioase "Sf Parascheva" din Iaşi a fost găsit luni seara de poliţiştii locali din comuna Ciurea."În jurul orei 19,00, bărbatul a fost depistat de un echipaj al Poliţiei Locale Ciurea, pe DJ 248, la ieşirea din localitatea Dumbrava", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, Ioana Bîlea.Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, era internat de mai multe zile la Spitalul de Boli Infecţioase "Sf Parascheva" din Iaşi. El a fugit din spital luni după-amiaza."La 16,20 garda de la Pavilionul B al Spitalului de Boli Infecţioase a anunţat Poliţia că un pacient confirmat a fugit din spital. Era la parter şi se pare că a fugit prin geamul de la baie. De azi dimineaţă am făcut adresă la Instituţia Prefectului pentru a avea permanent un jandarm la poarta spitalului. Se pare că am preconizat bine că vom avea astfel de incidente. Cu cât mai repede va fi un echipaj, cu atât va fi mai bine", a afirmat managerul unităţii sanitare, dr. Carmen Dorobăţ.Ea a precizat că bărbatul a mai încercat să fugă din spital."Zilele trecute a mai avut o încercare. E la a doua tentativă, dar la prima reuşită. Prima dată brancardierii au reuşit să îl împiedice. Nu ştim de ce a fugit. Sunt oameni care înţeleg perfect pentru ce sunt internaţi şi au o stare de nervozitate care câteodată excede unele limite", a mai menţionat dr. Carmen Dorobăţ.Un reprezentant al Ministerului Sănătăţii a precizat că pacientul respectiv este alcoolic şi este posibil ca el să fie în sevraj.