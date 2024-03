Comisia Europeană scrie istorie! Apple a luat cea mai mare amendă de când funcționează!

Comisia consideră această amendă ”proporţională cu veniturile mondiale ale Apple şi necesară pentru a fi descurajatoare”, anunţă ea.

Ea reproşează gigantului californian faptul că a ”impus restricţii” care penalizează servicii alternative de ascultare a muzicii de tip streaming în favoarea propriei aplicaţii, Apple Music.

Apple a anunţat că va face apel.

Această sancţiune ”a fost impusă în pofida incapacităţii Comisiei de a descoperi cea mai mică probă credibilă a unui pejudiciu cauzat consumatorilor” şi ”ignoră realitatea unei pieţe înfloritoare, competitive şi în creştere rapidă”, a reacţionat într-un comunicat gigantul american.

We've imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers.



Press conference by Executive-Vice President @vestager ↓ https://t.co/jZF0TZ05nm