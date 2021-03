PREMIERĂ Judecătorii au anulat decizia CNA de acordare de licențe pentru Radio Zu, Smart FM şi Patriarhia Română

Curtea de Apel Bucureşti a anulat miercuri hotărârea Consiliului Naţional al Audiovizualului din 27 iunie 2017 în ceea ce priveşte rezultatul concursului pentru acordarea frecvenţelor pentru difuzarea unor servicii de programe de radiodifuziune, la care a participat Radio Clasic şi a actelor subsecvente acesteia. Astfel, au fost anulate şi licenţele acordate atunci către Radio Zu, Smart FM şi Patriarhia Română.

Este primul litigiu adus în instanţă pe aceasta speţă. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat remis News.ro, Radio Clasic a solicitat instanţei să constate că CNA a ignorat în cadrul procedurii de concurs dispoziţiile art 8 din Decizia 277/06.06.2013, iar decizia de acordare depinde de „strategia editorială a participantului la concurs în raport cu strategia CNA de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, prevăzuta de art 68 din Legea audiovizualului” (Legea 504/2002).

Prin urmare, pârâtul, la momentul emiterii actului normativ, stabileşte criterii clare de departajare a participanţilor la concurs şi, mai ales, de acordare a licenţelor. Însă, în realitate, această strategie CNA de acoperire a teritoriului nu există.

Referindu-se la aspectul de legalitate, avocatul Radio Clasic, Dorel Ene, a declarat: „Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti repune în ordine procedura de acordare a licenţelor audiovizuale de către CNA. De 30 de ani, CNA a ignorat obligaţia legală de a elabora o strategie naţională de acoperire cu programe audiovizuale şi a acordat licenţe pentru radiodifuziune în mod discreţionar, fără criterii clare şi transparente.”

„Este pentru prima dată când un participant la concursurile de acordare a licenţelor audiovizuale organizate de CNA a atacat în instanţă procedura de concurs. Am făcut acest lucru nu pentru a câştiga Radio Clasic o licenţă, ci pentru a obliga o instituţie a statului să respecte legea. Ne dorim o media în slujba cetăţeanului Pentru noi cei care am iniţiat proiectul Radio Clasic a fost uluitor să vedem cum membrii CNA clamează public interesul pentru apărarea culturii şi limbii naţionale, iar la vot au o cu totul altă opinie. Am încredere că justiţia îşi va face treaba până la capăt”, a transmis directorul Radio Clasic, Andrei Enescu.

Soluţia pe scurt a instanţei: „Respinge excepţia lipsei de interes ca neîntemeiată. Admite cererea. Anulează, în parte, Hotărârea CNA din 27.06.2017 în ceea ce priveşte rezultatul concursului pentru acordarea frecvenţelor pentru difuzarea unor servicii de programe de radiodifuziune, la care a participat reclamanta şi a actelor subsecvente acesteia. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la sediul CAB. Pronunţată azi, 24.03.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

