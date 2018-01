Premierul Bulgariei anunţă priorităţile preşedinţiei bulgare a UE: securitatatea, vestul Balcanilor, relaţiile cu Turcia şi Rusia

Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, priorităţile preşedinţiei Uniunii Europene asigurate în acest semestru de ţara sa. El a menţionat securitatea şi stabilitatea în Europa, vestul Balcanilor şi competenţele digitale, informează BTA. "Într-un an, Bulgaria a reuşit să reducă la zero presiunea migraţiei. La frontiera bulgaro-turcă, am arătat cum, prin solidaritate şi asistenţă europeană, cu eforturile statului şi prin acordul cu Turcia, am limitat la minimum presiunea migraţiei", a afirmat Borisov. În relaţiile Uniunii cu Turcia, deşi este nevoie de o susţinere fermă a statului de drept şi a libertăţii presei, trebuie continuată aplicarea acordurilor între Bruxelles şi Ankara, deoarece Turcia se ocupă de milioane de migranţi, a adăugat premierul. Preşedinţia bulgară va încerca să rezolve cu tact şi diplomaţie problema alocării pe viitor a migranţilor, a promis el, conform Agerpres.

În privinţa perspectivelor pentru vestul Balcanilor, Bulgaria a propus o opţiune fără riscuri pentru UE. "Ştim că în mandatul actualei Comisii Europene nu vor fi primite în UE alte ţări din Balcani. În acelaşi timp, însă, ar trebui să le spunem foarte clar şi cinstit ce speranţe pot avea privind integrarea europeană. Acum este momentul să facem asta", a apreciat Borisov. El a oferit relaţiile dintre Bulgaria şi Macedonia ca pe un exemplu de rezolvare a problemelor bilaterale, fără a le aduce în faţa Uniunii Europene. Cele două ţări au semnat un acord de prietenie, bună vecinătate şi cooperare, iar premierul bulgar şi-a exprimat speranţa că un proces similar va fi dus la bun sfârşit şi în relaţiile dintre Skopje şi Atena. "Acest lucru creează perspective pentru NATO şi UE", a arătat el.

Menţionând divergenţele de opinii în privinţa sancţiunilor UE împotriva Rusiei, Borisov a declarat: "Vom căuta normalizarea relaţiilor (cu Rusia), dar aceasta depăşeşte pragul posibilităţilor noastre: trebuie să fie o decizie a întregii Uniuni Europene". În privinţa bugetului UE, Bulgaria contează pe Parlamentul European. Liderul de la Sofia a subliniat importanţa politicii agricole comune şi a politicii de coeziune a Uniunii, care - a insistat el - trebuie continuată în următorul cadru financiar multianual.

Borisov a mai afirmat că ţara sa este pregătită să intre în anticamera zonei euro, deoarece are o creştere economică anuală de 4%, o rată a şomajului de 6%, rezerve financiare importante, iar inflaţia este zero. În privinţa apărării comune, premierul bulgar a remarcat că UE reacţionează în general post factum la evenimentele care au loc în contextul provocărilor geopolitice actuale.

Boiko Borisov prezentase deja priorităţile preşedinţiei bulgare a Uniunii Europene şi marţi, în grupul Partidului Popular European, cel mai mare din Parlamentul European.