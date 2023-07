Premierul Ciolacu, declarații după întâlnirea cu Scholz: Germania sprijină România pentru depășirea 'blocajului nejustificat' în privința Schengen

Premierul Ciolacu a susținut o conferință de presă la Berlin, după discuțiile cu omologul său german. Ciolacu a salutat vizita recentă a cancelarului Scholz în România, pe care a numit-o „o dovadă a prieteniei și relațiilor consolidate dintre Germania și România pe care amândoi dorim să le aprofundăm”. Cei doi lideri anunță că doresc „demararea unor discuții între cele două guverne în vederea setării unui plan de acțiune comun pe subiecte de interes strategic și a unui format de dialog permanent care să ne permită să atingem obiectivele fixate”.

„Ridicarea la nivel strategic a relațiilor noastre diplomatice reprezintă un moment important pentru cooperarea noastră bilaterală. Vom putea astfel să dezvoltăm și mai mult legăturile dintre România și Germania în toate domeniile de interes comun. Doresc să îi mulțumesc domnului Cancelar Scholz pentru sprijinul oferit acestui demers”, a declarat Ciolacu.

Pe agenda discuțiilor au fost mai multe teme importante, atât la nivel bilateral cât și la nivel european sau internațional.

„Am discutat despre cooperarea economică și despre cum putem dezvolta împreună atât zona comercială cât și componenta investițională, folosind inclusiv resursele europene. Germania este principalul partener comercial al României. Există, însă, în continuare un potențial enorm de dezvoltare între cele două țări, și am identificat noi modalități prin care putem să lucrăm împreună pentru a acoperi noi piețe. Spre exemplu, două direcții importante sunt participarea activă la procesul de reconstrucție a Ucrainei sau sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova”, a declarat Ciolacu.

Ciolacu a reiterat susținerea deplină pentru Ucraina și a subliniat că trebuie oferit în continuare tot sprijinul necesar.

„Subliniez susținerea noastră pentru începerea, în cel mai scurt timp, a negocierilor de aderarea la Uniunea Europeană atât pentru Ucraina cât și pentru Republica Moldova. România este un actor serios, credibil și stabil pe flancul estic, și poate juca un rol activ la Marea Neagră în vederea promovării agendei noastre comune. Există premisele pentru ca România să fie un hub pe zona de energie. Avem numeroase resurse proprii, dar și proiecte pe zona de energie care o să asigure României un rol determinant în stabilitatea regiunii.

Acest lucru oferă oportunități importante pentru companiile germane. Totodată, România are un potențial semnificativ pe zona de agricultură și de construcții, domenii pentru care am elaborat recent măsuri suplimentare de sprijin. Nu în ultimul rând, o componentă importantă este reprezentată de industria de apărare, unde deja am demarat o serie de proiecte comune, în coordonarea cu Uniunea Europeană și NATO”, a mai declarat Ciolacu.

Premierul a anunțat că mâine va avea discuții cu mediul de afaceri româno-german, dar și cu industria de apărare germană. Mai mult, în septembrie, urmează să se organizeze un forum de afaceri româno-german la Berlin, la care România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel.

„Dincolo de aspectele economice, îmi face plăcere să evoc puntea de legătură dintre țările noastre, respectiv comunitatea românească din Germania și comunitatea etnicilor germani din România, care aduc o valoare adăugată inestimabilă relațiilor noastre bilaterale. Salut sprijinul oferit de Guvernul din Germania pentru românii aflați astăzi în Germania și vă asigur că executivul pe care îl reprezint lucrează îndeaproape cu toate minoritățile prezente în România, și mă bucur că în delegația noastră îl avem alături de noi pe deputatul minorității germane din Parlamentul României, domnul Ovidiu Ganț”, a mai declarat Ciolacu.

Premierul român s-a referit și la subiectul Schengen.

„În final, doresc să mulțumesc personal cancelarului german, Olaf Scholz, pentru sprijinul oferit în vederea aderării României la spațiul Schengen. Germania a demonstrat că este un prieten adevărat al României. Am discutat împreună despre cum putem trece peste acest blocaj nejustificat care afectează, în opinia noastră, direct, unitatea europeană. Contăm pe sprijinul Germaniei în vederea depășirii acestui moment”, a mai explicat Ciolacu.