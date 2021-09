Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă, la Antena 3, că are „soluția” astfel încât românii să nu simtă la iarnă scumpirile la energie.

„Avem solutia. Vor fi in jur de 5 milioane de gospodarii care vor beneficia de compensare (la factura). Plafonarea pretului nu, asteptam sa vedem ce se intampla in UE cu alte tari. Doar Spania a facut asa ceva. Ne uitam la toate optiunile. Voi avea masurile ca in aceasta iarna romanii sa nu simta cresterea preturilor”, a spus Citu.