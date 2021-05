Premierul Cîţu, întâlnire cu preşedintele Poloniei: Un nou plan pentru parteneriatul strategic, în urma unei şedinţe comune între guverne

Premierul Florin Cîţu a anunţat, după întâlnirea cu preşedintele Poloniei Andrzej Duda, că a convenit cu acesta organizarea la Varşovia, în cursul acestei toamne, a celei de-a treia şedinţe comune de guvern româno-polone pentru a actualiza Parteneriatul strategic bilateral pentru intervalul 2021-2025.

„Am avut astăzi marea plăcere de a găzdui un dejun de lucru în onoarea preşedintelui Poloniei, E.S. Dl. Andrzej Duda, aflat în vizită oficială în România, la invitaţia Preşedintelui României, E.S. Dl Klaus Werner Iohannis. Prezenţa la Bucureşti a şefului statului polonez are loc în contextul aniversării, în acest an, a 100 de ani de la semnarea Convenţiei de alianţă defensivă româno-polonă (3 martie 1921).

În cadrul discuţiilor purtate cu acest prilej am salutat, împreună cu preşedintele Andrzej Duda, nivelul excelent al relaţiilor bilaterale dintre România şi Polonia şi am evocat dorinţa comună de aprofundare şi extindere, în continuare, a acestora, în multiple domenii. Am convenit, în acest sens, asupra organizării, la Varşovia, în cursul acestei toamne, a celei de-a treia şedinţe comune de guvern româno-polone, respectiv asupra utilizării acestei oportunităţi pentru agrearea unui Plan de acţiune actualizat, pentru intervalul 2021-2025, pentru implementarea Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre.

Cooperarea în domeniul economic – atât din perspectiva schimburilor comerciale româno-polone, cât şi a stimulării investiţiilor reciproce în fiecare dintre cele două ţări – şi cea pe dimensiunea energetică vor reprezenta, alături de continuarea colaborării strânse în planul militar şi de securitate, priorităţi ale agendei bilaterale.

Am realizat, de asemenea, împreună cu Preşedintele Andrzej Duda, un schimb de opinii referitoare la campaniile interne de vaccinare a populaţiei din România, respectiv, Polonia, precum şi cu privire la efectele benefice ale derulării cu succes a acestora asupra economiilor celor două state”, a scris Florin Cîţu luni pe Facebook.