Premierul Ciucă, mesaj pentru Netanyahu cu ocazia revenirii la putere: 'Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună'

Premierul Nicolae Ciucă îl felicită pe Benjamin Netanyahu pentru noul mandat de prim-ministru al Israelului, arătându-și deschiderea pentru continuarea colaborării la nivel guvernamental între România și Israel.

„Felicitări Benjamin Netanyahu pentru un nou mandat de prim-ministru al Israelului. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a consolida în continuare relația noastră bilaterală de 75 de ani, bazată pe excelenta noastră cooperare politică, diplomatică și sectorială, pe valorile noastre comune și pe prietenia puternică dintre România și Israel”, a transmis premierul Ciucă, pe contul de Twitter al Guvernului.

Benjamin Netanyahu a depus, joi după-amiază, jurământul ca prim-ministru al Israelului după ce guvernul său, cel mai de dreapta din istoria ţării, a fost votat de Parlament.



Netanyahu a depus jurământul la câteva minute după votul Knessetului în favoarea noului său guvern, format din Likud (dreapta), două formaţiuni ultraortodoxe şi trei de extremă dreapta. Guvernul a fost aprobat cu 63 de voturi din 120.

PM @NicolaeCiuca: Congratulations Benjamin @netanyahu on a new term as PM of Israel. Looking fwd to working together to further strengthen our 75 years bilateral relationship, based on our excellent political, diplomatic§oral coop., our common values&strong ????????-????????friendship.