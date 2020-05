Premierul este siderat că acum se cer amenzi - 'Adică ai bască, nu ai bască - Sunt un instrument pentru conduita corectă a celor care pot infecta pe alţii'

Premierul României, Ludovic Orban, a explicat motivele ce conduc la starea de alertă maximă şi consecinteţele acestei măsuri. Astfel, el a vorbit şi despre faptul că se vor da amenzi celor care nu respectă regulile stabilite la instituirea acestei măsuri.

"Am rămas siderat când am văzut oameni care ne acuzau că am dat amenzi pentru ca acum să vedem oameni care ne acuză că nu dăm amenzo. Adică, ai bască, nu ai bască.

Vezi și: OFICIAL - Noile restricţii de circulaţie în starea de alertă. Apare o nouă declaraţie pe propria răspundere/ MODEL .

Amenzile sunt un instrument pentru cei care nu respectă legea să poată fi determinaţi la o conduită corectă. Aceasta ajută la o sănătate publică, faţă de cei ce riscă să fie infectaţi.

Orice comportament incorect şi ce poate duce la infectarea concetăţenilor noştri e un comportament faţă de care trebuie sî acţionăm.

Suntem democraţie, dar nu suntem anarhie. Democraţia e în beneficiul celor care respectă legea. Trebuie să ne asigurăm de respectarea legii şi să ne asigurăm că puteam apăra viaţa şi sănătatea oamenilor", a explicat premierul Ludovic Orban.