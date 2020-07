Premierul Ludovic Orban: Faptul că avem încălcări deliberate şi chiar instigări la nerespectarea regulilor reprezintă un lucru grav

Primul ministru Ludovic Orban susţine că ”dacă cineva şi-a făcut calcule electorale şi a fost atât de cinic încât să îşi imagineze că va afecta PNL dacă va creşte numărul de persoane îmbolnăvite, atunci nu mai are ce căuta în viaţa politică pentru că nu poţi să-ţi construieşti un succes pe cadavre sau pe oameni îmbolnăviţi” şi spune că politicienii trebuie să dea către cetăţeni mesaje ”de responsabilitate” şi să fie ei înşişi exemple, anunță news.ro.

”Este posibil ca unii să îşi fi făcut calcule electorale, mai ales că în PSD urmează un congres, sunt mai multe tabere. Este posibil ca atitudinea de la Senat să fi fost determinată de aceste calcule. Pe mine mă interesează prea puţin aceste lucruri, mă interesează că am fost lipsiţi de această lege o bună perioadă de vreme din cauza tergiversării. Dacă cineva şi-a făcut calcule electorale şi a fost atât de cinic încât să îşi imagineze că va afecta PNL dacă va creşte numărul de persoane îmbolnăvite atunci nu mai are ce căuta în viaţa politică pentru că nu poţi să-ţi construieşti un succes pe cadavre sau pe oameni îmbolnăviţi”, a afirmat Ludovic Orban joi seară, la Realitatea Plus.

El a susţinut că politicienii trebuie să transmită un mesaj de responsabilitate şi să fie exemplu pentru cetăţeni.

”Faptul că avem încălcări deliberate şi chiar instigări la nerespectarea regulilor reprezintă un lucru grav”, a adăugat primul ministru.

El a afirmat că ”epidemia nu trebuie privită în cheie politică sau electorală”.

Şeful Guvernului a spus, de asemenea, că respectă dreptul celor care protestează împotriva regulilor dar că nu înţelege pentru ce militează aceştia.

”Personal nu înţeleg pentru ce militează, nu înţeleg. Cum să negi existenţa acestui virus? Au murit oameni, sunt nu ştiu câte cazuri... virusul provoacă boală, provoacă suferinţă şi ucide. În aceste condiţii, să te faci că nu înţelegi (...) ceva demonstrat ştiinţific, ceva care este de domeniul evidenţei, normal că mă pune pe gânduri şi mă face să mă întreb cui foloseşte această campanie. (...) Dreptul la viaţă este un drept fundamental, pe care dacă-l încalci nu mai există restul drepturilor. Dreptul la sănătate: un om care nu este sănătos, care este bolnav aproape că nu îşi mai poate exercita celelalte drepturi, respectarea dreptului la sănătate este fundamentală. Dacă vrem să revenim cât mai repede la normalitate şi să nu mai fie afectat temporar niciun drept, este necesară respectarea regulilor. Noi trebuie să înţelegem că trebuie să oprim epidemia, să reducem numărul de infectări”, a adăugat premierul.

El a transmis de asemenea ”un mesaj de recunoştinţă, de respect, de aprecierea întregii activităţi” corpului medical.

Orban a mai spus că îi ”roagă” pe cei implicaţi în tratarea oamenilor infectaţi cu COVID-19 ”să nu cedeze” şi ”să nu se lase influenţaţi de anti-campania mizerabilă” la adresa cadrelor medicale.