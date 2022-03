Premierul Morawiecki cere pentru Ucraina acordarea rapidă a statutului de candidat la aderarea la UE

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a insistat marţi asupra necesităţii de a acorda rapid Ucrainei statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, după întâlnirea avută la Kiev cu preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, transmite miercuri EFE.

Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU