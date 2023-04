Premierul Nicolae Ciucă și ministrul Apărării, mesaje la 19 ani de la aderarea României la NATO

„Am adus, astăzi, omagiul meu celor care și-au dat viața pentru ca noi să trăim într-o lume mai sigură, sub protecția NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istorie”, afirmă Nicolae Ciucă, în mesajul transmis ocazia Zilei NATO.

„Războiul nu este un lucru pe care să și-l dorească cineva, cu atât mai puțin militarii, care știu ce înseamnă distrugerile, pierderi de vieți umane, suferința și durerea celor rămași în urmă. Am adus, astăzi, omagiul meu celor care și-au dat viața pentru ca noi să trăim într-o lume mai sigură, sub protecția NATO, cea mai puternică alianță politico-militare din istorie. Viața de militar m-a dus, în ultimii 30 de ani, în multe teatre de operații ale lumii, între care Afghanistan și Irak. Am luptat alături de oameni care nu mai sunt astăzi, am umăr lângă umăr cu partenerii americani, care și-au amestecat sângele în lupte cu ai noștri, în cel mai direct mod, fiind frați de arme. Iar astăzi, la 19 ani de la primirea României în NATO, când avem războiul în vecini, când în România ni s-au alăturat aliații pentru a întări descurajarea și apărarea comună, am aprins o lumânare și am reflectat asupra acestor ultimi ani”, se menționează în mesajul prim-ministrului Nicolae Ciucă, transmis cu ocazia Zilei NATO.

El arată că intrarea în NATO și modernizarea României, ulterior integrarea în UE și atragerea investițiilor și a noii bunăstări, „s-au făcut pe acest sacrificiu generos al militarilor români prezenți în teatrele de operații”.

„România nu avea altceva de oferit în acei ani ai tranziției, dar a știut, prin voința copleșitoare a populației sale și luciditatea conducătorilor săi, să aleagă calea democrației, libertății și vocației europene și occidentale a României. Cred că astăzi, cu atât mai mult în acest context de război, trebuie să ne amintim cu toții de cei care au luptat și unii chiar și-au dat viața pentru țara lor. Și cred că este un moment de reflecție și asupra statutului, recunoștiinței și deferenței cu care trebuie să-i privim pe cei în haină militară, din orice armă ar proveni, pentru acest sacrificiu pentru România, pentru noi toți. Ei sunt aici când avem nevoie de ei, chiar dacă, altfel, sunt decenți, tăcuți și profesioniști, rezervați și serioși în tot ceea ce fac. Dacă astăzi, la 74 de ani de existență a NATO suntem cu toții conștienți ce înseamnă pentru noi Alianța și apărarea colectivă, tot astăzi, la 19 ani de la intrarea României în NATO, trebuie să acordăm recunoașterea și să respectăm demnitatea celor care au făcut sacrificiul suprem pentru ca noi să ajungem astăzi aici. Și pentru cei care sunt gata să apere în continuare valorile pe care le împărtășim și viața pe care am ales să o trăim. Un gând pios eroilor români și recunoștință veteranilor din teatrele de operații”, încheie premierul.

Mesajul ministrului Apărării

„Marcăm astăzi (duminică - n.r.) 19 ani de la momentul accederii cu drepturi depline în cea mai puternică alianță politico-militară din lume, o alianță fundamentată pe valori comune universale, precum democrația, drepturile omului şi statul de drept, și care protejează un miliard de cetățeni și teritoriile națiunilor din care aceștia fac parte. Începând cu semnarea Tratatului la Washington și ceremonia arborării drapelului la Cartierul General al NATO, în urmă cu 19 ani, istoria consemnează deja momentul de la care România a început să beneficieze de cea mai puternică garanţie de securitate pe care ne bazăm în vremuri cum, din păcate, sunt cele pe care le trăim acum, în contextul amenințător creat de agresiunea rusă în Ucraina”, transmite Angel Tîlvăr.

El amintește și de războiul din Ucraina.

„Contextul de securitate din ultimii ani din regiunea Mării Negre, ce a culminat cu invazia ilegală a Rusiei în Ucraina, a evidenţiat emergenţa unor riscuri şi ameninţări noi. Acestea au reclamat acțiuni concrete și oportune din partea Alianței Nord-Atlantice, acțiuni în cadrul cărora, având în vedere proximitatea față de această zonă de război, România deține unul din locurile centrale. Intervențiile Federației Ruse din Georgia, anexarea ilegală a Crimeei și declanșarea războiului de agresiune la adresa Ucrainei, concomitent cu încălcările repetate ale tratatelor încheiate și ordinii internaționale de către regimul de la Moscova, au afectat echilibrul de securitate în regiune. Din aceste considerente, anii 2014 și 2022 au reprezentat momente de cotitură în abordarea apărării colective la nivelul NATO. Postura militară şi atitudinea agresivă a Federației Ruse în recâştigarea statutului de putere globală au avut un impact major asupra securității flancului estic al Alianţei. În continuare, instabilitatea mediului de securitate din regiune și asertivitatea Rusiei ne determină să continuăm consolidarea posturii de descurajare şi apărare aliată și să conştientizăm consecinţele comportamentului acestei națiuni agresoare pe termen mediu şi lung”, adaugă ministrul Apărării Naționale.

Angel Tîlvăr arată că, încă de la accederea cu drepturi depline în Alianță, România a participat activ la implementarea deciziilor aliate printr-o participare consistentă cu trupe și mijloace la misiunile NATO din Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest, cât și în cadrul exercițiilor și aplicațiilor desfășurate în țările aliate și partenere.

„De asemenea, România și-a consolidat constant profilul său în NATO, atât prin contribuții conceptuale, cât și pe dimensiunea operațională, deciziile adoptate la nivel înalt, începând din 2014 și până în prezent, regăsind țara noastră printre națiunile ce au propus și au obținut acceptul pentru crearea unei arhitecturi de securitate pe propriul teritoriu, complet integrată în structura de forțe a NATO, începând de la nivel brigadă și până la nivel corp de armată. În același efort de consolidare a apărării euro-atlantice, în 2015, România a decis participarea la dezvoltarea sistemului american de apărare antirachetă, parte integrantă a sistemului NATO, care oferă o capacitate avansată de apărare a populațiilor, teritoriului aliat și a forțelor aliate în fața unui potențial atac cu rachete balistice. Participarea României la dezvoltarea componentei europene, prin găzduirea sistemului de interceptori tereștri AEGIS ASHORE, amplasat la Deveselu, cu scop pur defensiv de apărare a populaţiei, teritoriului şi forţelor Europei, reprezintă un succes al țării noastre, care și-a consolidat, astfel, poziția de aliat de încredere”, adaugă Tîlvăr.

Ministrul Apărării Naționale afirmă că aderarea la NATO a adus cu sine schimbări profunde la nivelul organismului militar.

„Atât România, cât și Alianța Nord Atlantică se pot baza în prezent pe o armată profesionistă, experimentată și exersată în misiuni în teatrele de operații. Mai mult, în baza acordului politic din anul 2015, Armata României parcurge un proces accelerat de înzestrare cu tehnică militară modernă, ritm ce va continua și în anii următori, în baza creșterii bugetului apărării la 2,5 procente din Produsul Intern Brut. În încheiere, îi asigur atât pe români, cât și pe aliați că NATO poate conta pe România, iar România poate conta pe NATO în eforturile comune și constante de apărare împotriva oricăror tipuri de amenințări prezente sau viitoare”, încheie Tîlvăr.

Pe 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, iar pe la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO.

În baza Legii nr. 390 din 28 septembrie 2004, Ziua NATO în România se sărbătorește în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie.