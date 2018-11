Premierul R.Moldova, către Viorica Dăncilă: Apreciem sprijinul României în drumul nostru european

Guvernele României și Republicii Moldova s-au reunit, joi, la Palatul Victoria, într-o ședință comună, premierul Viorica Dăncilă spunând că își dorește „impulsionarea” proiectelor comune, în timp ce omologul acesteia, Pavel Filip, a mulțumit pentru sprijinul financiar și politic acordat Chișinăului.

„Îmi face o plăcere desebită să găzduim, astăzi, la București, o nouă ședință comună a guvernului României și Republicii Moldova și vreau să le urez bun venit dlui prim-ministru Pavel Filip, dlui viceprim-ministru Iurie Leancă, tuturor membrilor guvernului Republicii Moldova. Consider că această întâlnire este deosebit de importantă, mai ales că se desfășoară în an Centenar, an în care România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire și pentru noi, în acest an deosebit de important, trebuie să avem în vedere impulsionarea relațiilor bilaterale, economice și comerciale între cele două țări. În cursul discuțiilor vom aborda puncte concrete de cooperare, de impulsionare a cooperării între cele două țări și sper ca la sfârșitul acestei întâlniri să vorbim despre lucrurile pe care le-am decis și să impulsionăm ca proiectele pe care le avem să fie accelerate și puse în practică cât mai curând”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, joi, la Palatul Victoria, în debutul ședinței comune de guvern a României și Republicii Moldova, conform Mediafax.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Chișinăului, atât din punct de vedere financiar cât și politic.

„Mă bucur să ne revedem, aici, la București. Doresc să felicit noii miniștri care au venit în Guvernul României, să aveți succes în acest mandat important. Este adevărat, țările noastre au relații istorice, cred că ar fi puțin să spunem că avem relații bune sau excelente, pentru că relația dintre Republica Moldova și România depășește această axă, noi suntem într-un spațiu lingvistic comun, cultural, de valori, de aceea și relația eu cred că este una specială. Vă mulțumesc pentru ajutorul constant pe care l-am simțit din partea României. Îmi aduc aminte, la începutul mandatului în 2016 atunci când România ne-a întins o mână de ajutor, mă refer la creditul de 150 de milioane, vorbesc despre toate celelalte ajutoare, dar nu numai pe relația bilaterală, este foarte important și sprijinul pe care îl simțim din partea României pe platforma și în drumul nostru european, apreciem foarte mult și vă suntem recunoscători pentru votul de la Adunarea Generală a ONU”, a spus Filip, în debutul ședinței.

Vicepremierul Paul Stănescu lipsește de la ședința comună a celor două guverne.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip și prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, au avut joi, la Palatul Victoria, o întrevedere tête-à-tête înainte de ședința comună a guvernelor celor două țări.

De la ora 13.15, cei doi oficiali vor participa la ceremonia de semnare a unor documente/acorduri bilaterale. La ora 13.30, Dăncilă și Filip vor face o fotografie de familie, iar de la 13.40, cei doi vor susține declarații comune de presă.

Începând cu ora 14.00, premierul Viorica Dăncilă va oferi un dejun de lucru în onoarea omologului său din Republica Moldova, Pavel Filip.

De-a lungul evenimentelor de joi prim-ministrul Dăncilă și omologul din Republica Moldova, Pavel Filip "vor aborda stadiul și perspectivele relației bilaterale, inclusiv componentele sectoriale subsumate acesteia, cu evaluarea stadiului implementării proiectelor de cooperare bilaterală derulate de România în Republica Moldova și explorarea opțiunilor pentru noi proiecte de cooperare", conform unui comunicat de presă al Executivului, remis MEDIAFAX.

Reuniunea de joi are loc și în contextul pregătirilor pentru asumarea, de către România, a Președinției Consiliului UE, în primul semestru al anului 2019, fiind un prilej pentru încurajarea eforturilor Republicii Moldova în direcția avansării parcursului european și implementării reformelor asumate în baza Acordului de Asociere cu UE, conchide sursa citată.