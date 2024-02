Premierul comentează scenariul privind o candidatură a sa la Primăria Capitalei

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat vineri scenariile privind o candidatură a sa la Primăria Capitalei, arătând că n-a vrut să răspundă la această întrebare care „e stupidă”.

Liderul PSD a infirmat şi un posibil acord cu PNL pentru candidaţii la primăriile reşedinţă de judeţ, precizând că „PSD va avea candidaţi în fiecare localitate din România şi nu este niciun acord cu PNL”.

Ciolacu a fost întrebat dacă doreşte să fie candidat la primăria Capitalei. „Nu candidez, eu sunt prim-ministru, eu plec din prim-ministru ca să candidez la primăria Capitalei? Nici n-am vrut să răspund la această întrebare, care e stupidă, ca concepţie”, a spus Ciolacu.

Preşedintele PSD a fost întrebat despre un acord între PSD şi PNL pentru primăriile reşedinţă de judeţ.

„Eu nu am niciun acord, nici cu PNL, eu am un singur acord cu colegii mei din Partidul Social-Democrat, deoarece sunt preşedinte. Nu am făcut acord cu nimeni, n-a făcut nimeni niciun acord. Eu v-am spus că Partidul Social Democrat va avea candidaţi în fiecare localitate din România. Nu este niciun acord, nici pentru Consiliul Judeţean, nici primărie, nici pe lună, nici pe NATO, nu este niciun acord cu nimeni”, a spus Marcel Ciolacu.