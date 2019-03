Premierul României a participat la Forumul Industriei Auto Europene 2019: 'Este datoria noastră să lucrăm împreună pentru a păstra rezilienţa industriei auto'

Ministerul Economiei a organizat, luni, la Craiova, în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, Forumul Industriei Auto Europene 2019, eveniment de amploare care a beneficiat de prezența unei delegații importante a Guvernului României, condusă de Primul Ministru al României, Viorica Dăncilă, a Comisarului European responsabil pentru Piața Internă, Industrie și IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, a unor reprezentanți de marcă din industria auto, precum și parlamentari, europarlamentari, oficialități locale, precum și invitați internaționali. Evenimentul a fost moderat de către Primarul Municipiului Craiova, Mihail Genoiu.

Din delegația Guvernului României au făcut parte: Grațiela Gavrilescu - Vice Prim-Ministru și Ministru al Mediului, Niculae Bădălău - Ministrul Economiei, Răzvan Cuc – Ministrul Transporturilor, Gabriel Leș - Ministrul Apărării și Radu-Ștefan Oprea - Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Industria auto a fost reprezentată de către Vicepreședintele Ford Europa – Andrew McCall, Președintele Ford România – Ian Pearson, Cristophe Dridi – CEO Renault România&Dacia, Erik Jonnaert – Secretarul General al Asociației Europene a Producătorilor de Autoturisme și Gabriel Sicoe – Președintele ACAROM.

La nivel local, la Forumul Industriei Auto au participat Prefectul Județului Dolj, Dan Narcis Purcărescu, Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa și Primarul Muncipiului Craiova, Mihail Genoiu.

Industria auto este unul dintre pilonii pe care se bazează dezvoltarea economiei româneşti, iar sectorul auto a fost motorul ieşirii României din recesiune după criza economică şi în prezent este propulsorul creşterii şi dezvoltării economice naţionale, a declarat premierul Viorica Dăncilă, în deschiderea Forumului Industriei Auto.

"Europa trece prin schimbări majore, care lansează noi provocări pentru întreaga comunitate europeană - economice, sociale, politice. Este datoria noastră, a tuturor, să acţionăm rapid şi cu determinare, să fim proactivi şi implicaţi, să lucrăm împreună pentru a păstra rezilienţa economiei europene şi, implicit, a industriei auto. Ne aflăm într-unul dintre cele mai importante centre economice ale ţării, la a cărei dezvoltare sectorul auto a avut un rol determinant. Evenimentul de astăzi este organizat sub Preşedinţia rotativă a Consiliului UE la Craiova tocmai pentru a sublinia importanţa acestei industrii pentru România. După cum vedeţi, am adus astăzi cu mine un număr mare de miniştri pentru că am dorit să transmit un mesaj puternic din partea Guvernului. Am venit în mijlocul dumneavoastră pentru ca împreună să găsim noi soluţii şi programe reciproc avantajoase. Guvernul vă susţine să vă dezvoltaţi, dumneavoastră creaţi noi locuri de muncă şi generaţi creştere economică şi, implicit, o viaţă mai bună pentru români", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a adăugat faptul că industria de automotive reprezintă, nu doar în România, ci şi în întreaga Europă, produse cu valoare adăugată mare în exporturi, factor esenţial pentru competitivitatea economiei, și mai înseamnă, totodată, şi locuri de muncă stabile, care permit o viaţă mai bună pentru cetăţeni, adăugând faptul că Guvernul României a încurajat achiziţionarea de autoturisme noi, mai puţin poluante, prin programele de înnoire a parcului auto derulate de Ministerul Mediului.

Comisarul european responsabil pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, a declarat că România deţine un loc important pe harta Europei în domeniul industriei auto, ea precizând că, în contextul participării la Forumul Industriei Auto 2019, a avut discuţii referitoare la foaia de parcurs pentru autovehicule curate. "România este un loc important pe harta Europei în privinţa industriei auto. Astăzi am purtat discuţii foarte importante privind viitorul industriei de automobile, în contextul Preşedinţiei române la Consiliul UE. Împreună cu statele membre am pregătit o foaie de parcurs pentru vehicule curate, dar pentru ca acest lucru să devină realitate trebuie să depunem eforturi comune pentru a ne îndeplini angajamentele asumate", a precizat comisarul european, la Craiova.

Ministrul Economiei Niculae Bădălău a subliniat, la rândul său, contribuţia sectorului auto în economie, care a reprezentat, anul trecut, aproximativ 14% din PIB şi a asigurat 27% din exporturi. "Nu vorbim doar de cei doi mari coloşi auto care produc în România, Dacia şi Ford, ci de aproape 600 de companii implicate pe orizontala industriei", a spus ministrul Economiei la Forumul Industriei Auto 2019 de la Craiova, despre care a afirmat că reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente pe care ministerul pe care îl conduce îl organizează în contexul exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

Vice Prim-Ministrul și Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu a anunțat începutul Programului "Rabla 2019" până pe 5 aprilie, iar Guvernul şi-a propus să aloce, la fel ca şi anul trecut, fonduri pentru un număr de până la 50.000 de vouchere. "Ştiu că dumneavoastră, industria, la fel ca foarte mulţi români, aşteptaţi demararea Programului Rabla 2019. Anul trecut am reuşit să îl pornim în februarie. Anul acesta nu a fost posibil, din cauza tergiversării total nejustificate a promulgării Bugetului de stat", le-a spus Grațiela Gavrilescu reprezentanţilor industriei auto prezenţi la Forumul Industriei Auto 2019 de la Craiova.

Concluziile Forumului Industriei Auto, care a cuprins o sesiune plenară și trei paneluri dedicate unor subiecte dedicate mașinilor “curate” ale viitorului, drumul spre vehicule automatizate și contectate și competitivității industriei auto europene, au fost prezentate de către Ministrul Economiei, Niculae Bădălău. “Apreciem realizările tehnologice și eforturile investiționale anunțate de reprezentanții industriei auto naționale. Suntem alături de industria națională in acest proces de complex de transformare si dezvoltare. Am luat notă de Foaia de parcurs către vehicule curate adresată statelor membre care a fost prezentată azi de Comisarul Elzbieta Bienkowska. Am discutat despre necesitatea infrastructurii de transport și a rețelelor de alimentare a vehiculelor electrice și despre acțiunile necesare care să contribuie la procesul de transformare a industriei. Dezvoltarea și producția bateriilor electrice pentru industria auto este un proiect de interes european în care România dorește să se implice cât mai mult, pentru a contribui activ la dezvoltarea vehiculelor electrice, automatizate și conectate. Competitivitatea nu este o opțiune, este un obiectiv la care putem ajunge prin îmbunătățirea proceselor de producție, standardizare, și calificare profesionale. Inovarea, cercetarea, transformarea digitală și automatizarea contribuie direct la competitivitate. Este necesar un cadru legislativ stabil și predictibil care să permită industriei să se adapteze la cerințele acestuia. Politica de resurse umane este un element strategic în competitivitate. Procesul BREXIT va necesita o atenție deosebită pentru soluționarea impactului asupra industrie și balanței comerciale”, a spus, în închierea lucrărilor Forumului, Niculae Bădălău.