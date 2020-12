Premiile Academiei Europene de Film 2020 - Două documentare elveţiene, premiate

Două documentare elveţiene au fost premiate, joi, în cadrul celei de-a treia seri dedicate de Academia Europeană de Film (EFA) acordării trofeelor pentru anul 2020. „All Cats are Grey in the Dark” a fost desemnat cel mai bun scurtmetraj european, în timp ce lungmetrajul „Saudi Runaway” a fost ales câştigător al premiului universităţilor europene.

În a treia seară a evenimentelor speciale prin care este marcată a 33-a ediţie a premiilor Academiei Europene de Film, au fost anunţaţi caştigătorii premiului de co-producţie Eurimages, al categoriei „scurtmetraj european” şi al premiului acordat de 25 de universităţi europene, potrivit news.ro.

Portughezul Luis Urbano a primit premiul Eurimages, pentru „alegerile dificile făcute şi riscurile asumate”, după cum au spus reprezentanţii fondului, Catherine Trautmann şi Roberto Olla.

Cu peste 70 de titluri în filmografie, Urbano a colaborat de-a lungul carierei cu producători din ţări ca Germania, Franţa şi Elveţia. Între filmele pe care le-a produs se numără „Tabu” (2012), „Cartas da Guerra” (2016) şi „Hotel Império” (2018).

„Voi face tot ce pot să nu dezamăgesc pe viitor”, a spus el în cadrul ceremoniei online.

La categoria „scurtmetraj european” au concurat cinci de filme: „All Cats are Grey in the Dark” (Elveţia, documentar), de Lasse Linder, „Genius Loci” (Franţa, animaţie), de Adrien Merigeau, „Past Perfect” (Portugalia), de Jorge Jácome, „Sun Dog” (Bulgaria, Rusia), de Dorian Jespers, şi „Uncle Thomas, Accounting for the Days” (Portugalia, Canada, Franţa, animaţie), de Regina Pessoa.

Câştigător a fost desemnat documentarul „All Cats are Grey in the Dark” lui Lasse Linder.

În 2019, „Cadoul de Crăciun”, de Bogdan Mureşanu, a fost desemnat de Academia Europeană de Film cel mai bun scurtmetraj al anului.

Dintr-o listă de 38 de lungmetraje de ficţiune şi 13 documentare, cinci au fost nominalizate pentru a cincea ediţie a European University Film Award: „Another Round” (Danemarca, Olanda, Suedia), de Thomas Vinterberg, „Berlin Alexanderplatz” (Germania, Olanda), de Burhan Qurbani, „Corpus Christi” (Polonia, Franţa), de Jan Komasa, „Saudi Runaway” (Elveţia), de Susanne Regina Meures, şi „Slalom” (Franţa), de Charlène Favier.

Producţiile nominalizate sunt vizionate şi discutate de studenţi şi fiecare universitate îşi alege preferatul. Din România, la ediţia aceasta a participat Universitatea Sapientia (Cluj-Napoca).

Documentarul „Saudi Runaway”, de Susanne Regina Meures, care a fost premiat anul acesta în cadrul secţiunii Panorama a Festivalului de Film de la Berlin, a fost ales câştigător.

EFA a anunţat joi că regizoarea poloneză Agnieszka Holland a fost aleasă preşedinte al Academiei şi a preluat mandatul de la cineastul german Wim Wenders.

Vineri seară vor fi anunţaţi câştigătorii categoriilor „comedie europeană” şi „animaţie europeană”, iar sâmbătă, în marea finală - cum titrează EFA - vor fi cunoscuţi premianţii EFA Award for Innovative Storytelling, European Documentary, European Discovery, European Actress, European Actor, European Screenwriter, European Director şi European Film.

Pentru prima dată, vor fi anunţate filmele nominalizate la Premiul LUX al Publicului European acordat de Parlamentul European şi EFA în parteneriat cu Europa Cinemas şi Comisia Europeană.