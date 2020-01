Premiile Grammy 2020: Billie Eilish este cel mai bun artist nou

Billie Eilish a primit premiul pentru cel mai bun artist nou la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gală care se desfășoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles relatează mediafax.

Cântăreața care a adunat șase nominalizări la actuala ediție a premiilor Grammy a câștigat astfel al treilea premiu al serii, după ce a ridicat trofeul pentru piesa anului pentru ”Bad Guy” și distincția pentru Cel mai bun album vocal pop pentru ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La același premiu au mai fost nominalizați Black Pumas, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalia, Tank And The Bangas și Yola.

Premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou a fost câștigat în 2019 de Dua Lipa.

Fratele lui Billie Eilish, Finneas, a primit duminică premiu Grammy pentru producătorul anului, categoria muzicii non-clasice.