Premiile Grammy 2020: David Chapelle, cel mai bun album de comedie, al treilea an la rând

David Chapelle a fost premiat pentru cel mai bun album de comedie, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gală care se desfășoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles relateaza mediafax.

Chapelle a câștigat premiul pentru ”Sticks&Stones”. Este al treilea Grammy câștigat de cunoscutul comic, după cele primite în 2018 și 2019.

La același premiu au mai fost nominalizate albumele ”Quality Time”, de Jim Gaffigan, ”Relatable”, de Ellen Degeneres, ”Right Now”, de Aziz Ansari și ”Son Of Patricia”, de Trevor Noah.

Chapelle a câștigat în 2019 cu ”Equanimity&The Bird Revelation”, iar în 2018, premiul i-a revenit pentru ”The Age of Spin&Deep in the Heart of Texas”