Premiile MTV Movie&TV au avut loc sâmbătă, dar câștigătorii rămân un secret

Premiile MTV Movie& TV s-au decernat sâmbătă la Santa Monica, California, și vedetele au ocupat covorul roșu chiar dacă numele câștigătorilor va fi anunțat luni dimineață, după ce spectacolul va fi transmis la televiziune.

Ceremonia de acordare a distincțiilor oferite de MTV pentru film și televiziune a adunat vedete cunoscute din serialele și filmele ultimului an dar și mai vechi, de la Tessa Thompson, din ”Men in Black: International/ Bărbați în Negru Internațional”, până la Kiernan Shipka, din serialul ”Mad Men”, conform Mediafax.

Gazda spectacolului de la Barker Hangar a fost Zachary Levi, din ”Shazam!”. Printre vedetele care au atras atenția pe covorul roșu s-au numărat Elisabeth Moss, din ”Handmaids Tale/ Povestea Slujitoarei” și Aubrey Plaza, din ”Parks And Recreation”.

La categoria Cel mai bun film ”Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârşitul jocului” concurează cu ”BlacKkKlansman/ Agent provoKkKator”, ”Spider-Man: Into the Spider-Verse/ Omul-Păianjen: În lumea păianjenului”, ”To All the Boys I’ve Loved Before” și ”Us/ Noi”.

Pentru cel mai bun show TV sunt nominalizate ”Big Mouth”, ”Game of Thrones/ Urzeala tronurilor”, ”Riverdale”, ”Schitt´s Creek", "The Haunting of Hill House/Casa bântuită".

Filmele au fost nominalizate de producători și angajați ai canalului MTV dar câștigătorii au fost aleși online prin votul publicului.

Chiar dacă secretul este păstrat până luni, obiceiul de până acum arată că, de obicei, vedetele care apar pe covorul roșu pleacă acasă cu trofeul în formă de pugă de floricele aurită, spun jurnaliștii de la The National.

Se știe deja faptul că Melissa McCarthy, Tiffany Haddish șiKumail Nanjiani au înmânat premii, iar Jada Pinkett Smith a fost aleasă câștigătoarea premiului Trailblazer. De asemenea este deja cunoscut că Dwayne Johnson a luat trofeul Generation.

Printre premiile ai căror câștigători sunt aflați luni se numără cele pentru Cel mai bun Film, Cel mai bun show TV, Cel mai bun Documentar Muzical și celebrul Cel mai bun sărut.

Premiile MTV Movie & TV se acordă din 1992, în 2019 este cea de-a 28-a ediție a evenimentului care de trei ani celebrează realizările cinematografice și cele din televiziune în cadrul aceleiași manifestări.