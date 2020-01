Premiile și reporturile Loteriei Române pentru prima extragere a lunii februarie

Loteria Română anunță premiile și reporturile pentru extragerile de duminică.

Duminica, 2 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 ianuarie, Loteria Romana, a acordat 15.596 castiguri, in valoare totala de 665.564,91 lei.

La Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 3,6 milioane lei (aprox. 758.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,43 milioane lei (peste 510.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,7 milioane lei (aprox. 987.000 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 64.000 de lei (peste 13.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 79.000 de lei (peste 16.500 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 30 ianuarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 108.676 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Constanta si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.