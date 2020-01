Premiile Sindicatului regizorilor americani - 'Game of Thrones', 'Watchmen' şi 'Mrs. Maisel', cele mai multe selecţii între producţiile TV

Serialele „Game of Thrones”, „Watchmen” şi „The Marvelous Mrs. Maisel” au primit cele mai multe selecţii între producţiile de televiziune la premiile acordate de Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America, DGA), potrivit news.ro.

DGA a finalizat anunţarea, cu patru zile întârziere, a nominalizărilor pentru aria televiziune, cu secţiunile „serial-dramă”, „serial-comedie” şi „programe speciale de divertisment, dezbateri, ştiri, sport”.

Per ansamblu, „The Marvelous Mrs. Maisel” al Amazon Prime Video se află la egalitate, din punct de vedere al numărului de selecţii, cu „Fosse/ Verdon” al reţelei FX, fiecare primind câte trei.

Nominalizările la categoria „serial-dramă” au revenit în totalitate unor producţii HBO - două nominalizări pentru „Watchmen”, două pentru „Game of Thrones” şi una pentru „Succession”.

Citește și: Cinci pe post: Înghesuială pe cele 1.737 de locuri în școlile postliceale ale MAI

La categoria serial-dramă au fost nominalizaţi: Nicole Kassell, pentru episodul „It’s Summer and We’re Running Out of Ice” din serialul „Watchmen” (HBO), Mark Mylod, pentru „This Is Not For Tears” din serialul „Succession” (HBO), David Nutter, pentru „The Las of the Starks” din serialul „Game of Thrones” (HBO), Miguel Sapochnik, pentru „The Ling Night” din „GOT” (HBO), Stephen Williams, pentru „This Extraordinary Being” din „Watchmen” (HBO):

La categoria serial-comedie au fost nominalizaţi: Dan Attias, pentru „It’s the Sixties, Man!” din „The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video), Bill Hader, pentru „ronny/lily” din „Barry” (HBO), David Mandel, pentru „Veep” din „Veep” (HBO), Amy Sherman Palladino, pentru „It’s Comedy or Cabbage” din „The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video), şi Daniel Palladino, pentru „Marvelous Radio” din „The Marvelous Mrs. Maisel” (Prime Video).

În ceea ce priveşte programele speciale, James Burrows şi Andy Fisher au fost nominalizaţi pentru „Live in Front of a Studio Audience” al ABC, trei programe Netflix, regizate de Spike Jonze („Aziz Ansari: Right Now”), Stan Lathan („Dave Chappelle: Sticks & Stones”) şi Linda Mendoza („Wanda Sykes: Not Normal”) se află în selecţie şi Glenn Weiss pentru a 91-a gală a premiilor Oscar (ABC) completează lista.

Restul selecţiilor pentru premiile DGA la aria televiziune au fost anunţate luni.

În total, HBO a primit 12 nominalizări, iar Netflix, 9.

Cea de-a 72-a ediţie a ceremonie de decernare a premiilor DGA va avea loc pe 25 ianuarie, la Ritz-Carlton Hotel din Los Angeles.