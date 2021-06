A fost înmormântat preotul Adrian-Bogdan Culici

„Dacă în urmă cu doi ani, am venit aici cu multă bucurie la Botezul micuței lui fetițe, Anisia, iar în urmă cu un an și jumătate am venit din nou pentru a vizita această parohie și Așezământul social pe care părintele îl coordona, astăzi am intrat în acest sat cu lacrimi de durere”, a spus Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei vineri la înmormântarea preotului Adrian-Bogdan Culici de la Parohia Criș, județul Mureș.

„Participăm la înmormântarea unui om al lui Dumnezeu, căruia îi vom simți lipsa mult timp, până când Domnul va pune balsamul Său abundent peste rănile noastre deschise”, a adăugat IPS Irineu.

Părintele Culici a plecat la Domnul la vârsta de 34 de ani, la trei săptămâni după ce s-a infectat cu Covid-19. Pe lângă cei patru copii ai săi, preotul îi avea în grijă pe alți opt copii la Casa de tip Familial „Sfântul Nicolae” din Criș, de a cărei funcționare se ocupa, informează Basilica.ro.

„Pe părintele Bogdan l-am cunoscut încă din perioada studiilor sale la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, avându-l mai apoi student la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, unde și-a arătat sârguința, perseverența, seriozitatea și evlavia”, a spus ierarhul.

„După ce l-am hirotonit preot, s-a afirmat drept un pilduitor păstor de suflete, cu cuvântul, cu purtarea și cu iubirea, după expresia Sfântului Apostol Pavel. Secondând activitatea pastoral-misionară cu cea caritativ-filantropică, părintele Bogdan s-a dovedit harnic peste măsură și neastâmpărat în a face lucrul bineplăcut lui Dumnezeu și folositor oamenilor”.

„Așa că dintre noi a plecat un străjer al casei lui Dumnezeu, un credincios iconom al tainelor lui Dumnezeu, omul după inima lui Dumnezeu. Acum parcă-l văd cu se îmbracă în straie îngerești, în veșmânt țesut cu fibre harice pentru a fi la Altarul ceresc și a sta la masă cu Hristos, Biruitorul morții. De acolo, îl putem auzi, spunându-ne: Nu mai plângeți după mine,/ Că plânsul vostru mi-e greu,/ Iar în ceruri nu-s suspine,/ Unde eu v-aștept mereu”.

Cortegiul funerar cu trupul neînsuflețit al părintelui Bogdan a trecut prin filia Stejăreni a parohiei Criș, unde acesta a slujit timp de patru ani.

Sute de credincioși din satele comunei au ieșit la porți pentru a-și lua rămas bun de la blândul părinte Bogdan care a fost condus spre cimitirul parohiei Mănărade, protopopiatul Blaj, unde a fost depus spre nădejdea învierii și a vieții veșnice.

Părintele Adrian-Bogdan Culici lasă în urmă preoteasa îndurerată și patru copii cu vârste între doi și unsprezece ani. Pentru a ajuta familia, Protopopiatul Sighișoara organizează o colectă la sediul din Str. Anton Pann nr. 8, Sighișoara.