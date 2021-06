Presa din Portugalia critică jocul echipei de fotbal, că nu a jucat mai ofensiv

Presa din Portugalia regretă faptul că naţionala acestei ţări, campioana europeană en titre, nu a jucat mai ofensiv la EURO 2020, unde a fost eliminată în optimi de finală de Belgia (0-1) după ce a adoptat o strategie foarte precaută şi s-a bazat prea mult pe un singur fotbalist, Cristiano Ronaldo, notează AFP, citat de agerpres.

"Din campioana Europei nu mai rămâne decât o amintire frumoasă", a scris luni pe prima pagină ziarul de sport A Bola.

Nostalgia pentru EURO 2016 a lăsat loc rapid regretului în cazul jurnalistului trimis la Sevilla: "Ca de multe ori în ultima vreme, Portugalia a lăsat impresia că are argumentele să joace mai afirmativ, percutant şi îndrăzneţ, însă a preferat prudenţa".Deşi selecţionerul Fernando Santos şi jucătorii săi consideră că înfrângerea a fost "nedreaptă", ziarul aminteşte că "Belgia a fost ce a fost Portugalia în 2016: şireată, solidă şi speculativă".Aceeaşi atitudine o are ziarul Record, al cărui director, Bernardo Ribeiro, îi este "foarte recunoscător" lui Fernando Santos pentru victoriile din trecut, dar îşi exprimă "tristeţea" să vadă că Portugalia joacă un fotbal "meschin"."M-am săturat ca Portugalia să se teamă să fie echipa mai bună (...) Mulţumesc, Fernando, dar ajunge", a conchis el în editorialul său, chiar dacă tehnicianul de 66 de ani, sub contract până la EURO 2024, are doar şase înfrângeri în 60 de meciuri.Pentru comentatorul Antonio Tadeia, "cel mai mare eşec al naţionalei Portugaliei la EURO a fost să părăsească turneul fără să reuşească să construiască o idee de joc ce ar fi făcut loc pentru talentul lui Andre Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix sau Bernardo Silva"."Reţeta din 2016 se potrivea perfect pentru jucătorii de atunci, dar nu pentru cei de acum", a analizat el pe blogul său.Cristiano Ronaldo a marcat cinci din cele şapte goluri ale echipei la acest turneu, stabilind noi recorduri, însă niciunul dintre fotbaliştii promiţători nu a reuşit să iasă din umbra sa.Deşi soliditatea defensivă a fost un element crucial al strategiei lui Santos, experienţa lui Pepe şi sângele proaspăt adus de Ruben Dias în centrul apărării nu au evitat primirea a şapte goluri în patru meciuri, cel mai slab bilanţ al Portugaliei la un Campionat European.Bâlbâielile echipei şi ale antrenorului său au fost mai evidente la centrul terenului.Portugalia a început turneul cu doi mijlocaşi defensivi, Danilo Pereira şi William Carvalho, ce ar fi trebuit să le ofere mai multă libertate conducătorului de joc Bruno Fernandes şi fundaşilor laterali. Cei doi închizători au fost complet depăşiţi în meciul pierdut clar împotriva Germaniei (2-4), după ce Santos a cedat criticilor şi a revenit la o aşezare 4-3-3.În centrul acestui sistem, selecţionerul a aliniat un trio alcătuit din energicul Renato Sanches şi veteranul Joao Moutinho, doi dintre campionii din 2016, şi Joao Palhinha, aflat duminică la prima titularizare, la fel ca fundaşul lateral Diogo Dalot.Cupa Mondială 2022, din Qatar, ar putea fi ultimul turneu final pentru Crisiano Ronaldo, ce are acum 36 de ani, notează AFP.