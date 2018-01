Presa occidentală anunţă un PROTEST de amploare la Bucureşti: Avertisment dur pentru România - ce ar face Liviu Dragnea

România se pregăteşte de un protest masiv în această seară în centrul Capitalei şi nu numai. Zeci de mii de oameni şi-au anunţat prezenţa în Piaţa Universităţii în încercarea de a stopa legile justiţiei. Presa din Occident anunţă că protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste şi o citează pe Monica Macovei, care spune că noile modificări ale justiţiei reprezintă cel mai mare pas înapoi al ţării de când am intrat în Uniunea Europeană, conform adevarul.ro.

Europarlamentarul le-a vorbit jurnaliştilor britanici la Bruxelles, spunând că schimbările recente ale sistemului judiciar şi dezincriminarea propusă asupra unor infracţiuni de corupţie constituie un atac fără precedent asupra statului de drept.

Cei de la The Guardian explică şi cum Viorica Dăncilă a ajuns să fie numită prim-ministru după România şi-a pierdut „brusc al doilea prim-ministru în şapte luni. Cotidianul vorbeşte şi despre cea mai mare ruşine încasată de România în acest început de an. Vizita eşuată a prim-ministrului japonez, Shinzo Abe, care nu s-a mai putut înâlni cu omologul său, resemnându-se cu o vizită la Muzeul Satului împreună cu soţia sa. Ulterior, sute de români şi-au cerut scuze pentru comportamentul guvernului pe pagina de Facebook a ambasadei japoneze. Deşi se aşteaptă ca Dăncilă să conducă noul guvern de la 1 februarie, The Guardian subliniază că sunt voci care spun că ea va fi un actor şi că aceasta va fi sub influenţa lui Liviu Dragnea, mai spune sursa citată.